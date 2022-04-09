Dar Gelirli Ailelere Kredi İmkanı! Üstelik Kefilsiz ve 3 Aya Kadar Geri Ödemesiz Veriliyor

Vakıfbank'tan Dar Gelirli Ailelere Kredi İmkanı! Üstelik Kefilsiz ve 3 Aya Kadar Geri Ödemesiz Veriliyo. Vakıfbank, nakit problemi yaşayan aileleri de unutmadı. Uygun oranlar doğrultusunda hemen herkesin ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun olacak şekilde nakit kredi desteği sunuluyor.

Türkiye'nin öncü kamu bankalarından Vakıfbank, avantajlı ihtiyaç kredisi ürünü ile özellikle dar gelirli kategorisinde yer alan yurttaşların rahat bir nefes almaları açısından çalışmalarına hız verdi. Özel sektör çalışanlarından emekli vatandaşlara kadar pek çok kesimden meslek grubundan vatandaşların faydalanabilecekleri kredi kapsamında uygun bir ödeme seçenekleri de sunuluyor.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyası ile vatandaşların nakit problemleri çözüme kavuşturulacak. Özellikle de esnek bir şekilde oluşturulan ödeme seçeneklerine yer veren banka, düşük faiz oranlarının haricinde bütün bütçelere uygun olacak şekilde paketler oluşturuyor.

VakıfBank'ın sunduğu Kredi taksitleri nasıl ödenecek?

Aylık eşit taksitli başta olmak üzere artan taksitli ya da azalan taksitli seçenekleri mevcut iken tüketicilerin istemeleri halinde 3 aylık ödemesiz dönemli aylık eşit ya da 3 ayda 1 eşit veya son taksit balon ödemeli olacak şekilde taksit ödemelerini gerçekleştirebilir.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

Uygun faiz oranları şeklide dikkatleri çeken Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında yüzde 1.55 den başlayan faiz oranları sunulmaktadır. 3000 TL den 125 bin TL'ye kadar bulunan bütün nakit ihtiyaçlarınız için 24 ile 36 aylık maksimum vade seçenekleri ile değişiklik gösteren nakit destekleri sağlanmaktadır. Vakıfbank'ın resmi internet sitesine girerek bu kampanya hakkında bilgiler alabilirsiniz. Ayrıca güncel faiz oranları ile kredinizi hemen hesabınıza atabilirsiniz.