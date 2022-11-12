Akbank’ta Hesabı Olan Ve Banka Kartı Kullananlar Hesaplarınıza Bakın! Ödeme Yapıldı

Akbank üzerinde hesabı olan ve bankamatik kartı kullanan kişiler 75 bin lira tutarındaki ihtiyaç kredisine başvuru yapabilir. Uygun faiz oranlarının yanı sıra kredi ödemelerinde kolaylıklar tanınıyor. Banka üzerinde hesabı olan ve bankanın kartını kullanan tüm müşteriler için 75 bin lira tutarındaki ihtiyaç kredisi imkânından faydalanabilecek. Bankanın belirlenmiş olduğu politikalara uygun olan vatandaşlar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Banka yapmış olduğu açıklama ile ihtiyaç kredisi kullanmak istemen tüm müşterilerine 75 bin lira tutarında ödeme gerçekleştirecek. Uygun faiz oranlarının ile verilecek olan kredide 3 ay erteleme imkânı da mevcut bulunuyor. Banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler bankanın belirlemiş olduğu kredi politikalarını benimsemiş olmaları gerekiyor. Başvuruları banka şubelerine gitmeden yapılabilecek. Uygulama üzerinden günün her saatinde yapmak mümkün gözüküyor. Uygulama üzerinden başvuru gerçekleştirerek 36 ay vadeli ihtiyaç kredisine almanın yanı sıra düşük faiz oranlarından da faydalanılabilecek.

Bankanın uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek başvuru ile 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli 50 bin lira tutarlı kredi ödemesi de alınabilir. Cep telefonu üzerinden SMS atılarak başvuru yapan müşterilere kredi işlemleri hemen gerçekleştirebilecek.

Sms ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyenler, kredi yazarak boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını 44 25 nolu numaraya mesaj atarak gönderilmesi durumunda, kısa sürede kredi ile ilgili bilgilendirme yapılır. Masaj yolu ile ihtiyaç kredisinde bulunan kişiler belli kriterleri karşılamaları durumunda aynı gün içinde krediyi kullanabilecek. İhtiyaç kredisi için belirlenmiş olan kriterleri yerine getiren vatandaşlar, kredinin onaylanması halinde onaylanmış olan krediye hesaplarına aktararak kullanabilecek. Sizler de SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız en yakın banka şubesine giderek veya uygulama üzerinden başvuru yaparak düşük faiz oranlarından faydalanabilirsiniz. Kısa sürede kredi onayı ile ilgili bilgilendirme mesajı alırsınız. İhtiyaç kredisi adı altında yapılan ödeme ile gerekli olan tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.