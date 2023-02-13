Dar gelirli ailelere 7 bin 800 TL’lik kış desteği ve artı 1250 TL'lik para 14-15-16 Şubat'ta hesapta!

Ekonomik sıkıntıların yaşandığı ülkemizde, devlet dar bütçeli vatandaşları düşünerek çeşitli yardım paketleri hazırladı. Yardım paketlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için başvurular alınmaya başlandı. Paketlerin miktarları arttırıldı ve aynı zamanda başvuru şartları da genişletildi.

Aile Destek Programı

E-Devlet’ten yürütülen başvurular 2023 yılının mayıs ayına kadar alınmaya devam edilecek. Bir yıllık süre içinde hane halkının gelir oranlarına bağlı olacak şekilde farklı oranlarda yardım ödemesi gerçekleştirilecek. Dar bütçeye sahip haneler aylık periyotlarla desteklenecektir.

Başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı bu yardımlara aynı zamanda ikametgâhın bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na da yapılabilecektir. Başvurusu uygun görülen kişilere vakıf tarafından gelirine bağlı olarak farklı oranlarda aylık ödeme yapılacaktır.

Herhangi bir işi olmayan ev hanımları da paket kapsamında değerlendirmeye alınmıştır. Ev hanımlarına da aylık periyotlarda 1250 TL destek ödemesi yapılmaktadır. Bu sayede hanımların ev ekonomisine katkıda bulunması amaç ediniliyor. Yardım paketlerine yönelik başvuruların son günü henüz netleşmedi. İhtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurularını iletmeye devam edebilirler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bağlamında sağlanan bu yardım paketine müracaattabulunmak isteyen kişilerin tarihine kadar müracaat yapmaları lüzumludur. Dar gelirli aileler amacıyla sağlanan bu yardım ödemesinin oranı 7 bin 800 TL olarak duyuruldu. Son müracaat tarihi 10 Şubat 2023 olarak açıklanırken, müracaatların sonlanmasıyla eş güdümlü oluşturulan müracaatlar reddedilecektir.

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