Danıştay Saldırganı Alparslan Arslan Koğuşunda Kendini Asarak İntihar Etti

Alparslan Arslan 17 sene önce danıştaya saldırı düzenlemişti. Arslan hakkında elde edilen son bilgilere göre şahsın İstanbul Maltepe Cezaevi’ndeki koğuşunda ölü bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Çöp poşeti ile kendini asarak intihar ettiği öğrenilen Alparslan Arslan gündemde yer aldı. 46 yaşındaki Danıştay saldırısının faili avukat Alparslan Arslan, koğuşunda ölü bulundu. Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda intihar eden Arslan’ın kendini çöp poşeti ile astığı öğrenildi. Arslan’ın kesin ölüm nedeninin ise adli tıp kurumunda yapılacak olan incelemeler sonrasında açıklanması bekleniyor. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

17 Mayıs 2006 senesinde avukat kimliğini göstererek üst araması yapılmadan danıştay binasına giren Alparslan Arslan toplantı halinde olan 5 kişilik 2 daire heyetine silahlı saldırı düzenleyerek gündemde yer almıştı. Düzenlenen saldırıda hakim Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmiş ve 4 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

Arslan’ın kaçmak isterken yakalandığı öğrenildi ve saldırıyı tek başına yaptığı öne sürüldü. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama başladı ve saldırının Ergenekon örgüt tarafından azmettirildiği iddia edildi. Söz konusu saldırı dosyasının Ergenekon davası ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle birleştirilmesi talep edilmişti. Mahkeme aksi yönde karar vermiş ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından Aralık 2008'de bozulmuştu. Daha sonra Ergenekon davası ile birleştirilmesi yönünde bir karar alınmıştı. Bu nedenle Ergenekon ve Danıştay davaları birleştirilmiş ve Alparslan Arslan'da 5 Ağustos 2013 tarihinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 sene 3 ay hapis cezasına çarptırılarak adından söz ettirmişti.

Arslan'ın 25 Kasım 2022 tarihinde cezası onandıktan sonra Maltepe cezaevine götürüldüğü biliniyordu. Bu dönemde psikolojik problemleri olduğu gerekçesiyle Alparslan Arslan Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sevk edilmiş ve bir süre boyunca tedavi edilmesi ardından tekrardan cezaevine konulmuştu.

Düzenlenen saldırı sonrasında Alparslan Arslan cezaevindeki ilk döneminde uzun süre boyunca yemek yememesi sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra Sincan F tipi cezaevinde kaldığı dönemde de koğuşunu ateşe veren Arslan bu defa dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. Cezaevinde bulunduğu süre boyunca sürekli olarak saldırgan hareketlerde bulunması sebebiyle doktor kontrolünde tutulan Arslan'ın yargılama aşamasında da akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği biliniyordu ancak daha sonra aksi yönde karar verildiği bilgisine de ulaşılmıştı.

Cezaevinde kendini çöp poşetiyle asarak intihar ettiği açıklanan Alparslan Arslan, Danıştay saldırısı ardından tutuklanmış ve Ergenekon duruşması sırasında yapmış olduğu hal ve hareketleri ile dikkatleri üzerine toplamıştı. Bingöl'de 1977 senesinde dünyaya gelen Alparslan Arslan, Mustafa Yücel Özbilgin'in hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı Danıştay saldırısının faili olarak biliniyordu. 2001 senesinde avukatlık mesleğine başlayan Alparslan Arslan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştu.