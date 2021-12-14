Danimarkalı Eski Bakan Sığınmacı Çiftleri Ayırdığı İçin Hapse Atıldı

Danimarka'nın eski göçmenlik bakanı, özel bir mahkeme tarafından kadın üyenin reşit olmadığı birkaç sığınmacı çiftini yasadışı olarak ayırmaktan suçlu bulması üzerine iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

Danimarka Krallığı Suçlama Mahkemesi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Inger Stojberg, Bakanlar Sorumluluk Yasasını kasıtlı olarak ihlal etmekten suçlu bulundu," dedi ve cezanın 60 gün hapis olarak belirlendiğini de sözlerine ekledi.

Stojberg, kadın üye 18 yaşın altındayken, bazıları çocuk sahibi olan sığınmacı çiftlerin ayrılmasını emrederek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçlandı.

Eski bakan, Eylül ayında başlayan istisnai davada suçsuz olduğunu iddia etmişti.

Ceza ertelenmemiş olsa da, Danimarka'da altı aydan daha az hapis yatanlar bunun yerine elektronik izleme için uygun, yani Stojberg'in hapiste herhangi bir zaman geçirme olasılığı düşük.

2016 yılında, çoğu küçük yaş farkı olan 23 çift, bakanın talimatıyla davaları tek tek incelenmeden ayrıldı. Daha sonra vakaları incelenirken farklı merkezlere yerleştirildiler.

Düzenlemenin istisnasız yapılması ve göçmenlik dairesinin münferit davaları dikkate almaması nedeniyle kararı “hukuka aykırı” bulundu.

Danimarka, Kopenhag'dan bildiren Al Jazeera'dan Mohammed Jamjoom, "Stojberg, reşit olmayan kızları korumak ve çocuk evliliğini ortadan kaldırmak için bu politikayı başlattığını söyledi." Dedi.

“Bu konuda hiçbir şeyin yasa dışı olmadığını söyleyerek, başından beri tüm bu olaylarda masumiyetini korudu.

"Daha geçen yıl [soruşturmak üzere kurulan] bu komisyon, Stojberg'in başlattığı emrin dedikleri gibi, 'açıkça yasa dışı' olduğu sonucuna vardı…

Parlamentonun şimdi, Stojberg'in parlamento üyeliğinden diskalifiye edilip edilmeyeceğine karar vermesi gerekiyor.

Sağcı popülist göçmen karşıtı Danimarka Halk Partisi'nin (DF) desteklediği merkez sağ hükümette 2015-2019 yılları arasında Göç ve Entegrasyon Bakanı olarak görev yapan Stojberg, Danimarka'nın kısıtlayıcı göç politikasının sıkılaştırılmasına yardımcı oldu.

Yabancıların haklarını kısıtlayan 110'dan fazla değişikliği kabul etmiş olmakla övünüyordu.

Görev süresi boyunca, Danimarka'daki bakımlarını finanse etmek için göçmenlerin varlıklarına el konulmasına izin veren bir yasa tasarısını da kabul etti.

Bu, 1910'dan bu yana üçüncü kez, Danimarka'da bakanları görevdeyken görevi kötüye kullanma veya ihmal nedeniyle yargılamak üzere tasarlanmış 26 yargıçtan oluşan özel mahkemeye bir politikacı sevk edildi.

Son dava, eski Muhafazakar Adalet Bakanı Erik Ninn-Hansen tarafından 1987 ve 1988'de Tamil mültecilerinin aile birleşiminin yasadışı olarak dondurulması olan “Tamilgate” ile 1993 yılına kadar uzanıyor. Ninn-Hansen, dört ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.