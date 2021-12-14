Nassar Cinsel İstismar Kurbanları ABD Jimnastik İle 380 Milyon Dolarlık Anlaşmaya Vardı

Bazı kurbanların avukatı, eski ABD Jimnastik doktoru Larry Nassar tarafından cinsel istismara uğrayan sporcuların örgüt, ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi (USOPC) ve sigortacılarıyla 380 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardığını söyledi.

Cinsel istismar mağdurları için şimdiye kadarki en büyük anlaşmalardan biri olarak tanımlanan anlaşma, 58 yaşındaki Nassar kurbanları için beş yıllık bir hukuk mücadelesini sona erdiriyor.

ABD Jimnastik ve Michigan Eyalet Üniversitesi'nde (MSU) spor hekimliği doktoru olarak çalışırken sporculara cinsel tacizde bulunduğunu kabul ettikten sonra 2018'de 175 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

İki düzineden fazla Nassar mağdurunu temsil eden avukat Michelle Simpson Tuegel, Pazartesi günü Tasha Schwikert Moser ile yaptığı ortak açıklamada, "Bu anlaşma, öne çıkan, bu örgütleri dinlemeye zorlayan ve değişim talep eden cesur hayatta kalanlarla ilgili" dedi. Hayatta Kalanlar Alacaklılar Komitesi Eşbaşkanı.

Açıklamada, "Bu anlaşma sayesinde, bu hayatta kalanlar nihayet kabul ediliyor ve USAG ve USOPC, bu sporun yeni bir sayfa açabilmesi için değişmeye zorlanıyor" dedi.

Wall Street Journal gazetesi Pazartesi günü erken saatlerde, anlaşmanın, hepsi Nassar'ın en yüksek profilli kurbanları arasında yer alan Simone Biles, Aly Raisman ve McKayla Maroney de dahil olmak üzere Olimpiyat altın madalyalı sporcularının iddialarını kapsayacağını bildirdi.

Üç kadın da bu yıl ABD Senatosu'ndaki bir duruşmada maruz kaldıkları taciz hakkında ifade verdi. Duruşmada, ABD Jimnastik ve Olimpiyat yetkililerini Nassar'ı durdurmadıkları için azarladılar ve suçlarıyla ilgili beceriksiz soruşturması için FBI'ı görevlendirdiler.

18 yıldır olimpik jimnastikçilerin baş doktoru olan Nassar, 2017 yılında federal mahkemede çocuk cinsel istismarı materyali bulundurmaktan 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ertesi yıl, bakımı altındaki kadın jimnastikçileri taciz ettiği için Michigan'daki iki ayrı mahkemede sırasıyla 175 yıla kadar ve 125 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

2016 yılında Nassar aleyhindeki iddiaları kamuoyuna açıklayan ilk kadın olan Rachael Denhollander, Pazartesi günkü anlaşma haberlerini memnuniyetle karşıladı.

Denhollander Twitter'da “Bu bölüm sonunda kapandı” diye yazdı. “Artık zorlu reform ve yeniden inşa çalışmaları başlayabilir. Adaletin gelip gelmeyeceği ve değişimin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, bundan sonra ne olacağına bağlı.”