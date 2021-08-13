Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser’den Sürpriz Karar! Eski Eşler Barıştı

4 senelik evliliği geçtiğimiz Eylül ayında sonlandıran ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser’i affetti ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Önceki gün eski eşi Mustafa Can Keser ile birlikte kamera karşısına geçen oyuncu, dikkatleri üzerinde topladı ve ilgi çekti.

Oyuncu, Sihirli Annem isimli dizide Tuğçe karakterine hayat vermiş ve bu rolü ile hafızalara kazınmıştı. 2016 senesinde ise Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu bir dönem ihanet iddiaları ile gündeme gelmişti. Çiftin Zehra ile Zeynep adında iki kızları olduğu bilirken 2020 senesinde olaylı bir şekilde boşanmaları da uzun süre konuşulmuştu.

Eski eşler bir dönem ihanet iddiaları ile gündeme gelmiş ancak daha sonrasında Bodrum'da tatil yaparken kameralara yansımıştı. Ayrılık sonrasında çocukları ile beraber Bodrum'a giden çiftin fotoğrafları barıştılar dedikodularını güçlendirmiş ve gerçekler merak konusu olmuştu.

İkili tatil yapmaları ardından barıştıkları yönünde çıkan haberlere “Hayır” yanıtını vererek çocuklar için bir araya geldiklerini ifade etmişti. Son olarak sürpriz bir karar alan ikili, dikkatleri üzerinde topladı.

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser’i affetti ve eski eşi ile beraber kamera karşısına geçerek poz verdi. Çiftin aralarındaki buzları erittiği öğrenilirken Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser'in ne kadar mutlu olduğu da gözler önüne serildi.

Geçtiğimiz sene ihanet iddiaları ile gündemde yer tutan eski eşi Mustafa Can Keser’i affeden Damla Ersubaşı, daha sonra evliliğini devam ettirme kararı almış ancak beraberlik uzun sürmemişti. Daha sonra boşanan Mustafa Can Keser ile Damla Ersubaşı çifti fikren ve ruhen anlaşamadığını açıklamıştı. Avukat, tarafların anlaşamadığını anlatarak evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ifade etmişti. Bunun yanı sıra ünlü oyuncu Damla Ersubaşı’nın mahkemeye anlaşmalı boşanma protokolü sunduğu bilgisine ulaşılırken iki çocuğun velayetinin de annede kaldığı öğrenilmişti.