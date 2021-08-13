28000 TL'ye Kadar Kredilerde Şart İstenmiyor, 3 Bankadan Duyuru Paylaşıldı, Uygun Faizlerle Ödeme Yapılacak

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, ilk önce bazı şartlara uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. Bankaların hangi yöntemleriyle ilk başvuru yaparsanız yapın, ne kadar kredi limiti ile işlem yaparsanız yapın o belirli şartları geçmeniz gerekiyor. 28000 TL'ye kadar kredi veren bankalar üzerinden işlem yapacak müşterilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması durumunda, on sekiz yaşından büyük olmaları ile birlikte kredi notu en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. 28000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullandığınızda, banka sizlere 36 ay vade yapacak ve dilerseniz ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme imkanı sizlere sunacaktır.

ING Bank 28.000 TL Kredi Başvurusu

www.ing.com.tr Adresine girerek, 28000 TL kredi başvurusu için ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirsiniz. Resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız kredi başvurularında, banka sizlere hızlı bir şekilde kredi onayını hemen aynı sayfada söyleyecektir. ING BANK ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şubelerine giderek tek kimliğinizle birlikte ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabiliyorsunuz. ING banka, özellikle kredi notuna göre, faiz oranı uygulayan bankaların başında gelmektedir. 28000 TL'ye kadar kredi kullanmak istediğiniz zaman banka sizlere düşük faiz oranları ile işlem yapacaktır. Bu bankada hesabınız varsa hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifreniz ile birlikte kredinizi bankanın mobil uygulaması üzerinden de kullanabilirsiniz.

Aktifbank ve PTT 28.000 TL Kredi Başvurusu

Aktif Bank ve PTT Bank üzerinden 28000 TL'ye kadar kredi notu düşük olan müşteriler ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin belirli şartlara uygun olması durumunda Aktif Bank ve PTT Bank üzerinden kredilerine hemen kullanabileceklerdir. Kredi başvurusu için banka şubesine veya PTT şubesine gitmenize gerek yoktur. Sms atarak hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Aktif Bank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı da yazdıktan sonra 30 50 numarasına bu mesajı gönderin. Ptt Bank üzerinden de kredi kullanacak olan kişilerin emekli maaşlarını PTT üzerinden alıyorsa, ister bankaya giderek isterse de SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabiliyor. PTT Bank üzerinden SMS kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, PTT, yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazdıktan sonra 30 50'ye gönderin.

Denizbank 28.000 TL Kredi Başvurusu

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim TC kimlik yazarak mesajı: 32 80 numarasına gönderin. 5 dakika içerisinde sizlere ne kadar kredi sonucu geleceği söylenecektir. Sms ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 28000 TL'ye kadar kredi onayı almaları durumunda kredilerini 36 ay vadeye kadar kullanabilirler. En yakın banka şubesinden veya bankanın internet bankacılığını kullanıyorsanız, Denizbank, mobil uygulamasından kredinizi hesaba atabilirsiniz.