Daha Önce Uygulamaya Konmamış Kampanya! Hızlı Olmanız Lazım...

Son Dakika, Hızlı Olmanız lazım! Daha önce uygulama konmamış kampanya başladı. Hemen nakit olarak hesabınıza aktarabilirsiniz. Konu ile ilgili başlıklar haberimizde…

Daha önce böyle bir kampanya uygulamaya konmadı. 100 bin lira tutarında gelir belgesine gerek duyulmadan kredi verilecek. Bankalar tarafından duyurusu yapılan krediyi birçok kişi bilmiyor. Başvuruda bulunmak isteyen kişiler belirli şartları yerine getirerek başvurularını yapabilir. 100 bin lira tutarlı ihtiyaç kredisine başvuru yaparak 36 ay vadeli işlem yapılabilir. Yapılacak olan başvurular hem şubeler üzerinden hem de internet üzerinden yapılabilir.

Kolay ve hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapacağınız tutarı hesabınıza aktararak ödemeleri 36 ay vadeli olarak yapabilirsiniz. İsteyen kişiler diğer bankalara olan borçlarını bu şekilde kapatabilir. Kredi kampanyası ile ilgili detaylar haberimizde…

Ziraat Bankası Kredi Başvurusuna Hemen Onay Veriyor.

100 bin lira tutarlı ihtiyaç kredisine başvuruda bulunmak isteyenler her hangi bir yerde sigortalı olarak çalışmaları halinde ya da emekli olan vatandaşlar krediye hemen kullanabilecek. Sadece kimlik kartları ile kredi başvurusunda bulunabilirler. İhtiyaç kredisi başvurusu yapıldığında banka değerlendirme yetkisini şubeye bırakıyor. Şayet şubeden başvuru yapılmış ise onay alınması halinde aynı gün içinde kredi kullanılabilecek.

Ziraat Bankası tarafından uygulamaya koyulan krediyi kullanmak isteyen vatandaşlar, diğer bankaların kredi faiz oranları ile karşılaştırma yaparak düşük faiz oranlı kredi kullandıklarını görebilecekler. Başvuruda bulunmak isteyen herkes ilk taksit ödemesini 3 ay sonra yapabilecek. Ziraat Bankası üzerinde kredi alınabildiği gibi diğer kamu bankalarından da kredi alınabilecek.

Şekerbank, Üzerinden Kredi Kampanyası

Kamu destekli bankalardan olan Şekerbank müşteri ve vatandaşlara kredi imkânı sunuyor. Sunulan kredide tutar 100 bin lira olarak belirlendi. Devlet destekli olan kredide faiz oranları başvuru yapan devlet memuru, çalışan ve esnafa özel kredi imkânları sağlanıyor. Alınacak kredi tutarı ile farklı bankalara kredi kartı borcu ile diğer borçların kapanması için kullanılabilecek. Diğer bankalara olan kredi borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar 100 bin lira tutarlı kredi için başvuruda bulunabilir.