ÖTV'den sonra ilk defa araba alacaklara da müjde verildi! 5 yıl satma, vergi ödemeden arabanı al!

5 yıl satma, vergi ödemeden arabanı al! ÖTV'den sonra ilk defa araba alacaklara da müjde verildi! Ülkemizde bir süredir ülkemizde otomobil piyasası oldukça zor zamanlar yaşıyor. Sıfır araç fiyatları donanımına göre 1 milyon liranın bile üzerine çıkabilirken ikinci el araç piyasasında da durum iç açıcı değil. Araç almak isteyen birçok kişi indirimlerin gelmesini ya da ikinci el piyasasının biraz olsun durulmasını beklerken sosyal medyada bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

5 Yıl Satmama Sözü İsteniyor

Gündeme gelen iddialara göre ÖTV’siz araç alan kişiler 5 yıl boyunca araçlarını satmayacaklarına dair sözleşme imzalayacaklar. Sosyal medyada yavaş yavaş yayılmaya başlayan bu iddia birçok kişi tarafından oldukça olumlu karşılandı.

İnsanlar istenen bu şartın zorlayıcı olmadığını dile getirdiler. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise böyle bir düzenlemenin gelmesinin haksızlığa yol açabileceğini savundular.

Henüz bu haberin doğruluğu kesin değil fakat eğer ÖTV’yi ortadan kaldıran böyle bir düzenleme gelirse otomobil piyasası en yoğun günlerini yaşayacaktır. Binlerce kişinin araç almak için bayilerin kapısında kuyruk olacağı düşünülüyor. Bu konuda yapılacak olan açıklamalar bekleniyor.

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