Dacia ÖTV ile 60 bin TL birden indirdi; Rakipleri sudan çıkmış balığa döndü!

Rakipleri sudan çıkmış balığa döndü! Dacia ÖTV ile 60 bin TL birden indirdi... Dacia ÖTV indirimi yoluna girerek otomotiv sektöründe gündem yarattı. Dacia ÖTV indirimi şüphesiz kimse tarafından beklenen bir gelişme değildi. Dacia markasının ÖTV indirimi 60 bin TL birden olmasıyla bu durum sevinç yaratmaya neden oldu. Liste böyle beklenmiyor olurken Otomotiv sektörünü mercek altına alanlar bu durumu duyduktan sonra büyük bir keyif içerisine de girmeye başlamış oldu.

Dacia İndirimle Ses Getirdi!

Dacia indirimle ses getirmeyi başardı. Öyle ki son dönemde araç piyasasında sık konuşulan konulardan biri olarak araç piyasasındaki fiyatların yüksekliği olduğunu söylemeliyiz. Fakat Dacia bu konuda beklentileri karşılayacak düzeyde bir hizmete imza atarak en iyi markalardan biri olmayı başardı. Dacia ÖTV indirimi ile 60 bin TL birden indirmesi de araç sahibi olmak isteyenler açısından göz attığımız zaman oldukça güzel diyeceğimiz bir gelişme olmayı başardı.

Araç piyasasındaki bu gelişme haliyle pek çok sıfır araç almak isteyenler açısından bakıldığı zaman umut ışığı haline gelmesine neden oldu. O halde ÖTV indirimi fırsatlarından yararlanmak isteyenler bundan sonra zaman kaybı yapmayarak bir an önce bu fırsatlardan yararlanmak istiyor. İndirimli şekilde araç satın almak isteyenler güvenilir markanın yolunu tutmaya başladı.

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