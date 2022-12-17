Vakıfbank yapılmayanı yaptı! Piyasayı darmaduman etti! 300 bin TL’ye işyeri satışları başladı!

Piyasayı darmaduman etti! Vakıfbank yapılmayanı yaptı! 300 bin TL’ye işyeri satışları başladı! Zaman zaman elinde ki gayrimenkulleri satışa çıkaran bankalardan birisi olan Vakıfbank geçtiğimiz günlerde biri Konya’da olan bir dükkânı satmak için ihale açtığını duyurdu. Kendi web sitesi üzerinden ilan yayınlayan bankanın satışa sunduğu mülkün özelliklerine baktığımızda Konya’’da ki dükkânın büyüklüğünün 35 metrekare civarında olduğunu görüyoruz. Asma kata sahip olan mülkü alan kişilerin oldukça kar edeceği aşikâr. Çünkü dükkânın genişliği birçok farklı sektörde değerlendirmek için uygun. Üstelik mülkün bulunduğu bölge içinde değerli demek yanlış olmaz.

Manisa’da Satışlar Başladı

Antalya ihalesinin ardından Manisa’da da iki ayrı iş yerini satışa çıkardığını duyuran Vakıfbank dükkanların özelliklerinin ise şu şekilde olduğunu belirtti. Her iki dükkânda Yörüklü mahallesinde yer alıyor. 49 metre kare büyüklüğünde olan 347.000 TL, 94 metrekare olan ise 587.000 TL fiyata sahip.

Banka her iki dükkanında oldukça değerli bir noktada olduğunu belirtiyor. Alan kişiler bu mülkleri mağaza ya da satış sektöründe değerlendirebilirler. Fiyat olarak oldukça uygun olan dükkanların birçok teklif alacağı düşünülüyor. Özellikle bankaların satışlarını değerlendiren birçok yatırımcı bu mülkler için sıraya gireceklerdir.

Vakıfbank'tan işyeri almak için link: https://vakifbank.intengo.com/gm-index.intengo

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