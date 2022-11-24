Dacia Duster'da 286.000 TL'lik indirim geldi! Vatandaşın aklı başından gitti! Yoğun talep var

Vatandaşın aklı başından gitti! Yoğun talep var... Dacia Duster'da 286.000 TL'lik indirim geldi! Bu konuda istekli olanlar beğendikleri bu otomobili almak için araştırama yapmaya başladılar. Duster modellerindeki ÖTV indirimini merak edenler internet ortamında ve Dacia satış merkezlerinden fiyat almaya başladı. Normal fiyatı ₺549.900 TL olan Dacia Duster'ın ÖTV muafiyetli satış fiyatı 263.888,89 TL'dir. Bu anlamda 286.000 TL'lik indirim geldi!

Bu kampanyadan nasıl yararlanabilirim?

Türkiye’de bu kampanyalara katılabilmeniz için bazı şartlar aranmaktadır özel bir engeliniz ya da özel bir durumunuz olmalıdır. Kampanyaya katılabilmeniz için aranan şartları karşılıyorsanız eğer ÖTV muafiyetinden yararlanabilirsiniz.

Otomobili satın almanız için sadece Dacia bayilerine giderek bu kampanyaya katılmak istediğinizi söyleyip gerekli bilgileriniz alındıktan sonra bu otomobili indirim ile almaya hak kazanabilirsiniz. Maalesef günümüzde ülkemizde enflasyon yüksek olduğu için Türk insanlarının cüzdanı yandığı için bu otomobile ilgi şuan çok yüksek. Elinizi hızlı tutun ve bu kampanyayı kaçırmamanızı öneririz.

Dacia Duster'ın ÖTV muafiyetli satış fiyatı

Otomobilinin şuan ki fiyatı 263 BİN TL 270BİN TL aralığında görülmektedir. En pahalı paketi ise 1.5 litrelik motor hacmine sahip olan 4x4 comfort olarak geçmektedir ve fiyatı 377 BİN TL ila 380 BİN TL aralığında satılmaktadır.

2022 Dacia Duster 1.0 Turbo 90 bg 4×2 Comfort: 263.888,89 TL

2022 Dacia Duster ECO- G Turbo 100 bg 4×2 Comfort: 276.111,11 TL

2022 Dacia Duster ECO- G Turbo 100 bg 4×2 Prestige: 287.777,77 TL

2022 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 Comfort: 305.555,55 TL

2022 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg 4×4 Comfort: 301.666,67 TL

2022 Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115 bg 4×2 Comfort: 304.444,45 TL

2022 Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4 Comfort: 377.777,78 TL

2022 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 Prestige Plus: 329.444,45 TL

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