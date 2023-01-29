Dacia 250.000 TL'ye yüzde yüz elektrikli araç satacak! İşte karşınızda Dacia Spring!

Bilindiği üzere elektrikli motora sahip otomobillerden alınacak olan ÖTV seviyesi yüzde 15’e düşürülmüştü. Bu da arabaların fiyatına büyük oranda tesir etmiş ve ucuzlatmıştı. Bu anlamda Dacia Spring’in fiyatı da daha ülkemize gelmeden ucuzladı.

Dacıa Sprıng Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Bilindiği üzere şu anda C-SUV kategorisinde yer alan TOGG modeli için 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında fiyatların söz konusu olduğu düşünülürse Spring’in neredeyse TOGG’un yarı fiyatına satılacağı anlamına geldiği düşünülebilir. Spring şu anda Avrupa ülkelerinde 250 bin TL gibi bir fiyattan satılmakta. Elbette ülkemizdeki vergiler ve diğer giderler dahil edildiğinde bu fiyatın 500 bin TL’yi bulması söz konusu olacaktır.

Yeni Dacia Spring, perakende, Business ve Cargo olmak üzere 3 versiyon olarak tüketicilerle buluşuyor. Yeni Dacia Spring’in perakende versiyonunun ön siparişleri 20 Mart itibarıyla 12.403 Euro’dan başlayan devlet teşvikli fiyatlarla açılırken, ilk teslimatlar sonbaharda gerçekleştirilecek. Rakipsiz fiyatıyla profesyonellere ve otomobil paylaşım çözümlerine yönelik tasarlanan Business versiyonu ise Mart 2021’den itibaren kullanıma sunulacak. Arka koltuksuz 1.100 litre bagaj hacmi ve 325 kg taşıma kapasitesine sahip N1 onaylı Cargo versiyonu ise 2022 yılından itibaren yollarda olacak.

SUV görünümüne sahip 0 elektrikli bir otomobil olan Yeni Dacia Spring, WLPT verileriyle 230 km’lik (kent içi 305 km) menziliyle fazlası kent içi ve kentler arası sürüş gereksinimlerini karşılıyor.

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