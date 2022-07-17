Cüzdanınızda Akbank Banka Kartınız Varsa Düşük Faizli Nakit Kredi Alabilecek ve 60.000 TL Hesabınıza Atacaksınız!

Cüzdanınızda Akbank Banka kartınızın olması durumunda, banka sizlere 60.000 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. 60.000 TL ve altında ihtiyaç kredisi için banka gelir belgesi istemeyecek ve nakit kredi alacaksanız. Banka bireysel tüketici kredisi olarak bu kredileri vermektedir. 60.000 TL'ye kadar kredi almak istiyorsanız, 12 ay vadeli ve 24 ay vadeli kredi kampanyasına katılacaksınız. 3 ay ertelemeli olarak da bu kredi kampanyasına katılacak ve bu bankanın başlattığı kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

60.000 TL kredi almak isteyenler, başvuru yapmak istiyorsa, başvurusunu yapmadan önce bankanın kredi notu uygulaması üzerinden olumlu not almanız gerekmektedir. 60.000 TL'ye kadar kredi alacak kişiler banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. 24 ay vadeli kredi için bireysel müşteri olmanız gerekmektedir.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Cüzdanınızda Akbank kredi kartı veya bankamatik kartınız varsa, başvurunuzu yaparak 60.000 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz bu kampanya özellikle Akbank Direkt müşterilerine verilmektedir. 60.000 TL'ye kadar kredi almak için banka hesabınız üzerinden kredi alabileceksiniz. 60.000 TL'ye kadar kredi almak için Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuru yapmanız durumunda 7 gün 24 saat düşük faizli kredi alabileceksiniz. Akbank yaptığı bu kredi kampanyasında, ayrıca SMS ile kredi alınacaktır.

SMS İLE KREDİ

Sms ile kredi başvurusu yapacak olan kişilere, banka 4425 numarasına mesaj atması gerekiyor. 44 25 numarasaına mesaj atmanız durumunda banka TC kimlik numaranız üzerinden değerlendirme yapacak ve sizlere 3 ay ertelemeli kredi alacaksınız. KREDİ TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına mesaj göndermeniz durumunda sizlerde bu bankadan kredi alabileceksiniz. Kredi notu uygun olan kişilere SMS ile hemen başvuru yapılacak ve kredi verilecektir. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankaya ücretli mesaj atmanız gerekiyor. SMS ile kredi onayı alan kişilerde banka şubelerine giderek işlem yapabilirler. Akbank şubeleri üzerinden sms ile kredi onayı olduğunuzu söylerseniz, hemen onay alacaksınız. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu yapabilir ve güncel kredi faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.