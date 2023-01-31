5 bankadan müjdeli haber var! Bankalar deprem gibi atak yaptı, Ortalık sallanıyor: 150.000 TL nakit ödemesi verilecek

150000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişileri kamu bankaları özel bankaları tarafından yapılan açıklama ile birlikte kredi ödemeleri verileceği açıklandı. 18 yaş üzeri olan tüm bireysel müşterileri için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilerin belirtilen politikalar dahilinde ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek ihtiyaç kredisi almalarına olanak sağlanacaktır. 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, başvuru yapacak olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle işlem yapılacak ve kredi işlemleri 5 dakikada hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.

5 BANKADAN KREDİ ÖDEMESİ

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından yapılan kampanyalarda, başvurularını gerçekleştirecek kişiler banka hesapları olması durumunda, şubelere giderek işlem yapabilir. Kimliğinizle birlikte banka şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız durumunda sizlere hemen aynı gün içinde ödeme verilir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra onaylanan tutar, hesabınıza yatırabilecek ve hemen aynı gün içinde ödeme alabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından işlemlerini gerçekleştir mek isteyen tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödeme veriliyor. Başvuru yapacak olan kişilerin mobil uygulamalar üzerinden yapacakları işlemler haricinde cep telefonları üzerinden de SMS atarak, kredi alabilecekleri kampanyalar mevcuttur.

SMS KREDİ

Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Denizbank üzerinden 32 80 numarasına ihtiyaç kredisi başvurusu için kredim TC kimlik ve doğum tarihi yazarak, 32 80 e gönderin. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterli olacaktır. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, kendi kredi politikalarına göre işlem yaparken aynı zamanda kendi faiz oranlarıyla birlikte bireysel tüketici kredisi kullandırmaktadır.