Cüzdanında Akbank Kartı Olanlara 80.000 TL Nakit Ödeme Yapılacak, Bugünden Sonra Başvuru Yapılacak...

Cüzdanında, Akbank kredi kartı ve bankamatik kartı olan vatandaşlara 80000 TL 'ye kadar ödeme yapılacağı haberi verildi. Akbank hesabı olan vatandaşlar, düzenli olarak bu banka üzerinden kredi kartı ve bankamatik kartı kullanıyorlarsa internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 24 ay vadeli 80000 TL kredi kullanabilecek. Kredi başvurularını kapmak isteyen tüm kalkan dersler için yapılacak olan ödemelerde nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek için uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri verilmektedir. 80000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Akbank üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasına başvurular, kolay bir şekilde yapılacak!

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu, Akbank üzerinden yaparak, şubelere gitmeden, Akbank Direkt uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat başvuru yapabilirsiniz. 80000 TL ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi işlemlerini 24 ay vadeli olarak yapabilecek ve ilk taksit ödemesinde 45 veya 90 gün ertelemeli olarak işlem yapabileceklerdir.

Akbank üzerinden başvurularını, Akbank Direkt uygulaması üzerinden gerçekleştirecek olan vatandaşların faiz oranlarına uygun olarak işlemlerini yapabilmeleri için 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda, onay olan vatandaşların hesaplarına ödemeler yatırılmaktadır. Kredi işlemleri hemen aynı gün içinde yapılacak, onaylanan bu krediler, hesaplarına yatırılarak ve kullandırılacaktır.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde Akbank, SMS ile de kredi imkanı sağlayarak, sizlerin ne kadar onay alabileceğiniz hakkında bilgileri kısa mesaj ile göndermektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaja 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.