BİM'de bedavadan biraz daha pahalı indirimler geldi! Görenler gözlerini dört açtı! Resmen bingo, böylesi imkansız...

Milyonlarca kişi tarafından merak edilen aktüel katalog marketin resmi internet sitesinden paylaşıldı.

Güncel 19.12.2022 - 12:40 19.12.2022 - 12:41 Alp Eren
BİM'de bedavadan biraz daha pahalı indirimler geldi! Görenler gözlerini dört açtı! Resmen bingo, böylesi imkansız...

Görenler gözlerini dört açtı! BİM'de bedavadan biraz daha pahalı indirimler geldi! Resmen bingo, böylesi imkansız...BİM 20 Aralık 2022 aktüel kataloğu meraklıları için paylaşıldı. Yarından itibaren temizlik malzemeleri ve ürünleri, kadınlara özel bakım ürünleri ve turşu-baharat tarzındaki ürünler revaçta olacak. Unutmayın kampanya yarın sabah 09.00 itibariyle başlıyor ve gelecek hafta pazartesi akşamı sona erecek.

Resmen bingo, böylesi imkansız diyenler şok oldu. BİM 20 Aralık 2022 aktüel kataloğu ürünleri yeni haftayla birlikte merak edildi. Şubelere yarın yolu düşecek olanlara müjdeler peş peşe verildi. Yarın büyük indirim başlıyor. Görenler şaşıp kalacak. İşte BİM 20 Aralık 2022 aktüel kataloğu kapsamlı ürün listesi

BİM 20 ARALIK 2022 AKTÜEL KATALOĞU

Doğadan
Probiyotikli Yeşil Çay Çeşitleri
• 14'lü
• Açai Ananas
• Sade

1990'da katıldığı NBA All-Star Üçlük Yarışması'nda 30 atıştan 5'i sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde kötü oyuncu?

1990'da katıldığı NBA All-Star Üçlük Yarışması'nda 30 atıştan 5'i sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde kötü oyuncu?

Meysu
Karışık Meyve Nektarı
• 1 lt
• Yenilen (Karışık Meyve Nektarı)
• Güçlen (Portakal-Elma-Havuç Nektarı)

Herbal Vit
Vitaminli Şeker
• 38 g
• Mango Zencefil
• Limon Yeşilçay

Herby
Bitki Çayı Çeşitleri
• 20'li
• Zencefilli & Ballı Destek Çayı
• Kara Mürverli & C Vitaminli Destek Çayı

Activia
Laktozsuz Sade Probiyotik Yoğurt
• 400 g

Naturalove
Göz Makyaj Fırça Seti
• 5'li
• Kaş Tarama & Eyeliner Fırçası
• Dağıtma Fırçası

Note
Bb Krem Mini Set
• BB Krem-12 ml
• Gözaltı Kapatıcısı-6 ml

Dermokil
Banyo Tuzu
• 370 g
• Okaliptus & Mentol
• Papatya & Limon Yağı

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