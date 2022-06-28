Cüneyt Arkın Neden Öldü? Hiç Görüşmediği Kızı Ortaya Çıktı!

Bugüne kadar yüzlerce filmde rol alan ve sergilediği oyunculuk performansı ile Türk sinemasına adeta damga vuran ünlü isim Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü vardı. 85 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın üzücü haber ile gündemde yer aldı. Usta ismin dün gece rahatsızlandığı ve daha sonra Beşiktaş Ulus’ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Usta oyuncunun yakınları ile eşi Betül Cüreklibatır hastaneye gelerek usta oyuncunun yanında yer aldı. 85 yaşında olan ünlü isim vefat haberi ile adından söz ettirdi ve bu sabah tedavi altında olduğu hastanede yaşamını yitirdi.

Hastane Açıkladı: “Kalbinin Durma Sebebi ile Hastaneye Geldi!”

Hastane, vefat haberi hakkında önemli Bir açıklamada bulundu ve Türk sinemasının değerli oyuncusu olan Sayın Cüneyt Arkın'ın kalbinin durması sebebiyle ambulans ile hastaneye geldiği açıklandı. Yapılan bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği ifade edildi. Usta oyuncunun ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileyen hastane ölüm sebebini de bu şekilde açıkladı.

Orhan Gencebay: “Son Zamanlarda Hastaydı”

Arkın'ın vefatı arzından sanatçı Orhan Gencebay, bir konuşma gerçekleştirdi ve Cüneyt Arkın'ın çok değerli bir sanatçı olduğunu, izler bıraktığını ve bırakmaya devam edeceğini ifade etti. Cüneyt Arkın'ın istisna birisi olduğunu ifade edin Orhan Gencebay çok eski arkadaş olduklarını ve son zamanlarda hasta olduğunu ifade etti. Kendisi ile film çektiklerini çok güzel şeyler yaşadıklarını ve pek çok anılarının olduğunu ifade eden Orhan Gencebay da dikkatleri üzerine çekti.

Vefat haberi ile birlikte usta oyuncu Cüneyt Arkın hakkında bilinmeyen bir gerçek de ortaya çıktı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Herkesi şaşırtan gerçek usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın hiç görüşmediği çocuğu hakkındaydı. Cüneyt Arkın'ın iki oğlundan önce dünyaya gelen bir kızı olduğu haberi gündemde yer aldı.