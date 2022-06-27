1000 2000 3000 4000 ve 5000 TL Ödemeler Bugün Hesaplara Yapılmaya Başladı!

5000 TL'ye kadar ihtiyacı olan vatandaşların kredi kullanabilecekleri yeni kampanya bugün başlatıldı. Banka hesabı olan kişiler, şubelere gitmeden ihtiyaç kredilerini kendi hesaplarına yatırabiliyor. 5 bin TL kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, ING bank üzerinden başlatılan mini kredi kampanyasına katılabilir, düşük faiz oranlarıyla kredinizi hemen internet bankacılığı üzerinden hesabınıza yatırabilirsiniz.

Ing bank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa başvurularını banka şubelerine gitmeden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için şartlar uygun olması durumunda, ing: mobil uygulaması üzerinden de yapabiliyor.

Başvuru yapacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda kredi imkanından faydalanabilecek ve ayrıca düşük faiz oranlarıyla kredi kullanmak istiyorlarsa, kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlanacaklardır. 36 ay vadeye kadar kullanacağınız bu kredilerde banka ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yaparak sizleri işlem yaparken, kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların, 18 yaşından büyük olması istenmektedir.

Ing Bank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar kendi resmi internet sitesine giriş yaparak buradan kredi başvuru formunu doldurabilir ve onay alan tutar, hemen başvuru sonrasında görebilir. Hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek te kimliğinizle birlikte kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bireysel müşteriler ile birlikte emekli olan ve devlet memuru olan kişilerinde bireysel kredi kampanyasına katılabileceğini söylemek istiyoruz. bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak faiz oranlarını güncel olarak öğrenebilir, kredi hesaplamanız da kullanmış olduğunuz krediye göre yapabilirsiniz. detayları öğrenmek istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesini ziyaret etmeyi unutmayın.