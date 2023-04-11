Cumhurbaşkanlığı Seçimi İlk Turda Biter Mi, Nasıl Biter, İkinci Tura Kalır Mı?

Cumhurbaşkanı seçimlerinde milletvekili listelerinin çıkması ve seçim beyannamelerinin açıklanması ardından adaylar sahaya çıkarak gündemde yer alacak. Bu durumda ise kamuoyunda yapılan anketler önem kazanıyor ve hangi ismin öne çıktığı merak konusu oluyor. Seçmenler son günlerde hangi partiyi destekleyeceklerini ve hangi adaya oy vereceklerini netleştirmek istiyor. Seçim beyannamelerinin açıklanması ile kararsız olan seçmenlerin oranının azalacağı ve kararlı seçmenlerin sayısının da artacağı düşünülüyor.

Peki seçim ilk turda biter mi, seçim ikinci tura kalır mı? 4 adayın cumhurbaşkanlığı için yarıştığı seçimlerde bu soru akıllarda yer alıyor. Yapılan ankete göre katılanların yüzde 53.4'ünün Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını söylediği ve %42.1 oranı ile Kılıçdaroğlu kazanacak diyenlerin olduğu görüldü. Üçüncü sırada ise %3.6 ile Muharrem İnce kazanır diyenlerin olduğu yönünde bir sonuç elde edildi. Diğer taraftan yapılan ankete göre yüzde 0.9 ile Sinan Oğan ismi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy vereceksiniz sorusu karşısında ise seçmenlerin %45.9'u Erdoğan yanıtını verdi. %43.9 ile Kılıçdaroğlu diyenlerin olduğu görüldü ve üçüncü sırada Muharrem İnce %8.3 aldı. 4. sırada ise %1.7 ile Sinan Oğan ismi dikkat çekti.

Gençler arasında yapılan ankete göre de genç nüfusun bir blok halinde hareket etmediği ve Recep Tayyip Erdoğan'ın her 4 gençten birinin oyunu almayı başardığı görüldü.

Muharrem İnce Çekilirse Oylar Kemal Kılıçdaroğlu'na Gider Mi?

Cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirten Muharrem İnce mahalleye baskısı ile karşı karşıya kalmış ve çekilmesi halinde oyların Kılıçdaroğlu'nu gideceği düşünülmüştü. Bu konu hakkında yapılan ankete göre de yüzde 54.3 oranı ile Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi durumunda Kılıçdaroğlu'nu desteklerim şeklinde yanıt verenlerin olduğu görüldü. Yüzde 30,7 ile de hayır oy kullanmam yanıtını verenler dikkat çekti.