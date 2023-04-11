Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesini Açıkladı! Kamuda Mülakat Kalkacak, Ev Hanımları Emekli Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara Spor Salonu’nda saat 14.30'da başlayan programda AK Parti seçim beyannamesini açıklayarak gündemde yer aldı. Açıklamasında önceliklerinin deprem bölgesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplam 650.000 yeni konut yaparak 319.000'i bir sene içerisinde teslim edilecek şeklinde yaraların tamamen sarılacağını söyledi. Bunun yanı sıra kamuya işe alımlarda da mülakatın kaldırılacağı bilgisine ulaşıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversitelilere de seslendi ve bir defaya mahsus olmak üzere yüksek öğrenimdeki gençlere bilgisayar ve cep telefonu ediniminde vergi muafiyeti sağlayacaklarını açıkladı. Diğer taraftan AK Parti seçim beyannamesinde evlilik kredisi hakkında da bir madde belirtildi. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlilikleri teşvik etmek üzere iki sene geri ödemesiz 48 ay vadeli 150.000 lira faizsiz evlilik kredisi verecekleri önünde bilgiler paylaşıldı.

AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile AK Parti seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısı gündemde yer aldı. Partililer toplantı salonunda Ankara Spor Salonu önünde sabahın erken saatleri itibarıyla toplanarak hazır bulundu. Araç ve yaya trafiğine kapatılan salon çevresinde toplantıya katılacaklar için güvenlik noktalarının oluşturulduğu öğrenildi. Davetliler ile partililer detaylı bir şekilde üst araması yapıldıktan sonra salon girişlerinde kabul edildi.

Sabahın erken saatlerinde Ankara Spor Salonu’nun uzman ekipler tarafından aranması sonrasında görevlilere teslim edildiği açıklandı. Salona giremeyenlerin ise dışarıda kurulan dev ekranlardan kongreyi takip edebileceği ifade edildi. Davetliler, gazeteciler ve partililer için kongre salonunda ayrı platformların kurulduğu bilgisi açıklandı.

Salon içerisinde “Türkiye yüz yılı için doğru adımlarla yola devam”, “Doğrusu AK Parti Türkiye Yüzyıl için Hemen Şimdi” ve “Doğru Zaman Doğru Adam” şeklinde sloganların yazılı olduğu afişler dikkat.