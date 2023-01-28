Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile borçlarını kapatacaklara yeni ödeme listesi hazırlandı! Kimler borçlarını kapatacak

Bankalara olan borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan yeni nakit ödemeleri, hem kamu bankaları üzerinden hemde bazı devlet destekli özel bankalar üzerinden sizlere ödenecektir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile imzalanan yeni ödemeleriyle birlikte bankalardaki olan tüm borçlarınızı tek bir yere toplayarak düşük faiz oranları ile birlikte kredi başvurunuzun Şubat ayı içerisinde yapabilirsiniz. Bireysel müşterilerim de emekli müşterilerin kullanabilecekleri bu kampanyalarda düzenli olarak ödeyemediğiniz banka kredi ve kredi kartı borçlarınızı güncel olmak şartı ile birlikte tek bir bankada toplayabilirsiniz.

Kamu bankaları üzerinden borç kapatma kredisi kampanyası...

Kamu bankaları üzerinden diğer borç kapatma kredisi almak istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, sizlere destek ödemelerinden faydalanmanız için işlem yapacaktır. Kamu bankaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşların, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi bankaların şubelerine giderek borç kapatma kredisi kampanyalarına katılmaları mümkün olacaktır.

Başvuru yaparak, kredi ödemeleri alacak olan kişiler, 36 ay vadeli ve 24 ay vadeli kredi paketleriyle birlikte istedikleri zaman ödeme alabilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde alabileceğiniz bu krediler ile birlikte sizlerde kamu bankası üzerinden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Garanti Bankası kredi kampanyası...

Garanti bankası üzerinden borç kapatma kredisi kullanacak olan kişilere de banka hemen sonuç vereceği bir kampanya başlattı. Banka müşterisi olan ve kredi alacak kişilere özellikle diğer bankalardaki borçlarını kapatması için ödeme verilmektedir. Bu ödemeler, banka müşterisi olan kişilere, düşük faizli verilecektir. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için yapılan yeni kredi ödemeleriyle birlikte kredi işlemleri 5 dakika içerisinde hesaplara yatırılarak ödenecektir. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve dilediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz.