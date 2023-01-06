Cumhurbaşkanından destek ödemesi haberi! Emeklilere ek ödeme Meclisten geçiyor!

Emekli olan kişilere devlet destekli olarak 2023 yılında da para ödemeleri gerçekleştirilecek. Emekli olan vatandaşlar, 2022 yılı ağustos ayı içerisinde almış oldukları ek ödemeleri artık 2023 yılında da başvurularını gerçekleştirerek, devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak kullanabiliyor.

Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak yüksek limitli kredi kullanacak olan tüm emeklilere 2023 ocak ayı sonuna kadar Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ödeme vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı destekli olarak verilecek olan bu Kredilerde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 50000 TL kredi ödemeleri verilmektedir. En yakın banka şubesi üzerinden banka internet siteleri üzerinden ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

50000 lira emekli ödemesi almak için başvuru yapmanız yeter...

Nakit ihtiyacı olan emekler, başvurularını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kolay birşekilde yapabiliyor. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız o emekli maaşınızın öncelikli olarak kamu bankaları üzerinden okunması şartı ile kredi ödemesi alabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş hesapları aracılığıyla birlikte kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada özellikle emekli maaşını alan vatandaşlara verdiği 50000 TL kredilerde kefil ve belge istemeden onay veriyor. Kefilsiz ve gelir belgesiz olarak devlet destekli, faiz oranlarından yararlanmak isteyen vatandaşların daha önce bu bankalardan kullanmış oldukları krediler varsa ve düzenli ödemeler yapıyorlarsa, 50000 TL kredi ödemesi için banka şubelerine gitmeden internet üzerinden de ödeme alabilmektedir.