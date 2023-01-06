Acil kredi! Acil ihtiyacı olan kişiler, Ziraat Bankası Vakıfbank ve PTT üzerinden 40000 TL ödeme alıyor

Acil para ihtiyacı olan kişiler genellikle kamu bankalarını tercih ederek, düşük faizlerle kredi kullanmak istiyor. Kampanya başlatan, bankalarda vatandaşlara 18 yaşından büyük olmaları durumunda 40000 TL'ye kadar ödemeleri gelir belgesiz olarak vermektedir. Son zamanlarda yapılan kredi kampanyalarında özellikle acil ihtiyacı olup, kredi başvurularında bulunacak olan bireysel müşterilere banka kredi politikaları uygun olmaları durumunda kamu bankaları destek vermektedir. 40000 TL kredi kullanmanız durumunda, 12 ay 24 ay ve 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak, bankalardan ihtiyaç kredinizi gerçekleştirebilir ve hemen onay alabilirsiniz.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak oldukça basit...

Kredi başvurusunu eğer kamu bankaları üzerinden yapmak istiyorsanız, Ziraat Bankası ve Vakıfbank şubelerine kimliğinizle birlikte giderek gelir belgesiz kredi alabilirsiniz. Gelir belgesiz kredi kullanacak olan kişilerin özellikle emekli olmaları durumunda daha yüksek limitlerde kredi ödemeleri emekli maaşlarını kamu bankalarına taşımaları durumunda veriliyor. Düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan bu bankalar üzerinden kredi almak için en yakın banka şubesine giderek de işlem yapabilirsiniz.

Ptt üzerinden bir mesaj atmanız yeterli...

Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak aktif Bank ile birlikte verilen bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak için PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaramızı 3050 numarasına göndermeniz durumunda bu bankadan kredi alabilirsiniz. Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaş hesapları üzerinden kredi başvuruları gerçekleştirerek, bu bankalardan daha yüksek limitlerde kredi kullanabilmektedir. Ptt, Emekli Kredisi adı altında geçen bu kredi kampanyasına katılacak olan kişilere emekli maaşını PTT'ye taşıması veya maaş müşterisi olması gerekiyor.