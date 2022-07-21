Son Dakika: Acil Ödeme Bekleyenlerin Hesaplarına Yarın 20.000 TL Ödeme Yapılıyor

20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, yarından itibaren hesaplarına banka şubelerine gitmeden de ödemeler alabilmektedir. Banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda, sizlerde Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu kampanyaya katılabilir ve 20000 TL kredi kullanabilirsiniz. Sadece Yapı Kredi Bankası değil, Finansbank, üzerinden de başvurumuzu gerçekleştirerek ve hesabınızın olması durumunda internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak başvurularınızı gerçekleştirmeniz mümkündür.

Yapı Kredi Bankası ve Finansbank üzerinden nakit kullanacak olan vatandaşlar, 20000 TL kadar kredi onayı almak istiyorlarsa banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olması gerekiyor ve banka kredi puanı yüksek olması gerekiyor. Daha önceki banka çalışmalarınızdan ötürü kredi kullanmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmek için iki öncelikli olarak kredi puanınızın 1400 ve üzerinde olması gerekiyor.

Başvurular nasıl yapılır?

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Finansbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlara SMS atabilir, bu bankaların kredi kampanyasına internet siteleri üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak katılabilir.

Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj gönderirseniz, Finansbank'ın SMS Kredi servisiyle başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp aylık gelirinizin ne olduğunu, mesaj olarak yazarsanız ve bu mesaja 44 11 numarasına gönderirseniz Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz.

Her iki banka üzerinden de kredi başvurusunda bulunarak, kredi onay alacak olan vatandaşlar, nakit ödemelerini alabilmek için banka şubelerine gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedirler. Bu işlemleri yapabilmeniz için internet bankacılığı şifresi oluşturarak, bankadan internet şifresiyle birlikte mobil uygulama üzerinden kredi kullanmanız mümkündür. Finansbank ve Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu da yapılmaktadır. Bankaların mobil uygulamaları üzerinden yapacağınız kredi başvurularında hesaplarınıza hızlı bir şekilde ödemeler gelmektedir.