Son dakika, Emekli maaşı alan vatandaşlara 5 dakika içerisinde 55.000 TL ödeme verilecek

55 bin TL'ye kadar emekli ödemesi almak isteyen tüm vatandaşları için gerçekleştirilen yeni kampanyada Denizbank ile birlikte Yapı Kredi Bankası sizlere hızlı bir şekilde kredi ödemesi vereceğini açıkladı. 55.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalardan nakit kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte vatandaşlara hızlı bir şekilde sunulmaktadır. Denizbank ile birlikte Kredi kampanyasını emekliler için başlatan Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan kampanyada nakit kullanacak olan kişilerin öncelikli olarak banka müşterisi olması ve banka müşterisi olmaları durumunda da Kredi ödemelerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapmaları isteniyor.

55.000 TL emekli kredisi kullanacak olan vatandaşlar emekli maaşlarını Denizbank üzerinden alıyorsa başvurularını şubelere gitmeden de istedikleri zaman hesaplarına yatırarak kullanabilmektedir. 55.000 TL 36 ay vadeli ve 24 ay vadeli Kredi paketleri ile birlikte İstediğiniz zaman nakit kredi başvurusunu yapabilecek ve 3 ay ertelemeli bu Kredi kampanyalarına katılar ertelediğiniz zaman Başvuru şartlarına uygun olarak hesaplarınızı ödemeler alabileceksiniz.

55.000 TL emekli kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların başvuru kredi şartları uygun olan kişilere hemen Denizbank mobil uygulaması ve Yapı Kredi mobil uygulaması üzerinden de kredi ödemeleri verilmektedir. emekli maaşınızı eğer Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden almak istiyorsanız en yakın banka şubelerine giderek kimlikleriniz ile birlikte maaş taşıma işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve buralardan Kredi başvurunuzu yaparak hızlı bir şekilde ödeme alabilirsiniz. Denizbank ve Yapı Kredi bankası'na emekli maaşınızı taşıdıktan sonra bankalar sizin almış olduğunuz maaş miktarına göre Emekli promosyonu da vermektedir.