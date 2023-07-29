Emekli vatandaşlara yönelik yeni bir kampanya başlatıldı ve kamu bankaları, bu kampanya kapsamında ödemeleri aynı gün içinde gerçekleştireceğini duyurdu. Nakit ihtiyacı olan emekliler, başvurularını yaparak hızlıca ödemelerini alabilecekler. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler ise kredi notlarına göre aynı gün içinde onay alabilmektedirler. Bu kampanyalar, devlet destekli olarak emekli vatandaşlara sunulacak ve Cumhurbaşkanı tarafından daha önceden müjdelendi.

Emekli maaş hesapları üzerinden işlem yapacak olan kişiler, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından desteklenecektir. Bu bankalar üzerinden 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyenler, 3 ay ertelemeli olarak kredi alabileceklerdir. Başvurularını gerçekleştiren emekliler, en yakın banka şubesine giderek işlemlerini tamamlayabilirler. Kredi notuna göre işlem yapmak isteyenler ise internet bankacılığı üzerinden başvurularını kolaylıkla yapabilirler.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank başta olmak üzere kredi alacak kişiler, mobil uygulamalar üzerinden de başvurularını yapabileceklerdir. Bu bankalar, emekli maaşı alan kişilere yüksek limitli krediler sunmaktadır ve kredi notuna göre işlem yapacak olanlara da hızlı bir şekilde geri dönüş sağlamaktadır. Emekli maaşı bu bankalardan alınıyorsa, kredi notuna bakılmaksızın onay verilmektedir.

Bu kampanya ile emekli vatandaşlar, acil nakit ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilir ve düşük faiz oranları ile kredi kullanma imkanı elde edebilirler. Bankalara gitmeye gerek kalmadan, internet bankacılığı üzerinden başvurularını yaparak kısa sürede sonuç alabilirler. Bu fırsatlar sayesinde emekliler, finansal ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde karşılayabilir ve hayatlarını kolaylaştırabilirler.