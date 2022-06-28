Cumhurbaşkanı Söyledi: "Emekli Alacak" Dedi! Müjdeli Haber Dün Akşam Verildi

Emekli olan vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 36 ay vadeli olarak devlet destekli olarak kredi kampanyası dün akşam başlatıldı. Daha önce katılmış olduğu bir TV programında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve emekli olan vatandaşlara, bayrama kadar ikramiye haricinde kamu bankalarının kredi vereceğini de açıkladı. Ziraat Bankası başta olmak üzere, Halkbank Vakıfbank ve PTT üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için emekli olmaları durumunda hemen ödemeler verilmektedir.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank veya PTT üzerinden alıyorsanız, bu devlet destekli olarak verilecek bu nakit kampanyalarına katılabilir. 36 ay vadeye kadar 50000 TL kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank veya PTT üzerinden maaş alacak olan vatandaşların kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde onay alacağı haberi de geldi. Bu işlemler için bankaların internet bankacılığını kullanmanız gerekmektedir.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek kampanya detayları hakkında bilgileri alabilir, kimlikleriyle birlikte 50.000 TL 36 ay vadeli kredi için gelir belgesiz olarak başvuru yapabilir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmeniz durumunda şube yetkisinde sizlere kredi kullandırılacak ve bekleme yapmadan aynı gün içinde hesabınıza para ödemesi almış olacaksınız. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyalarla 50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilere ayrıca, borç kapatma kredisi imkanı da sağlayacağını duyurdu. diğer bankadaki olan borçlarınızı tek biryerde toplamak istiyorsanız, kamu bankaları, sizlere bu konu hakkında destek verecektir.

Ptt üzerinden başvuru yapmak isteyenler PTT üzerinden emekli maaş alması ve ilk maaşını buradan çekmiş olması gerekiyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeniz durumunda PTT ve aktif Bank arasında yapılan anlaşma sonrasındaki kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Ptt 80000 TL'ye kadar emekli kredisi için değerlendirme yaparken, 50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 36 ay vadeli işlem yapmaktadır. 50000 TL ile 80000 TL arasında kredi kullanacak olan kişiler kredi onayı almak istiyorlarsa başvurularını hemen gerçekleştirebilmek için 24 ay vadeli kredi kullanabilirler.