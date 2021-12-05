Bonus Kart Sahiplerine 5000 TL Artı Para Ödemesi Yarın Başlayacak, Son Dakika

Bonus Kart Sahiplerine 5000 TL Artı Para Ödemesi. Dönemsel kredi kartı kampanyaları yapan Garanti Bankası bunlara bir yenisini daha ekledi. Yeni düzenlemeye göre banka yeni kart alacaklara özel Bonus kredi kartı sahiplerine 5000 Türk lirası artı para ödemesi yapacağını duyurdu. Müşterilerine nakit avans fırsatı sunan banka bonus kart sahiplerini ilgilendiren açıklamalar yaptı.

Müşterilerini yeni kampanyalar ile buluşturacak olan Garanti BBVA nakit avans ve uygun kredi olanakları ile müşterilerinin beğenisini kazanmayı hedefler. Sunulan artı para fırsatından yararlanabilmek için ilk kez başvuru yapıyor olmak şartı aranır. Yıl boyunca banka tarafından düzenlenen kampanyalara katılan kullanıcılar 5000 Türk lirası bonus puan kazanma fırsatı elde edebilirler.

Bonus Kart İçin 5000 TL Artı Para Ödemesi Detayları

Garanti BBVA tarafından verilen artı para ödemesi hakkından yararlanabilmek için bonus kredi kartı başvurusu yapmak gerekir. Başvuru süreci hızlı bir şekilde tamamlanarak kısa sürede kart sahibi olmak mümkündür. Ayrıca banka tarafından verilen sanal kart ile de online alışveriş yapılabilir. Bankanın düzenlediği tüm kampanyalar başvuru yapılan bonus kart için de geçerlidir. Verilen 5000 Türk lirası bonus puanı elde edebilmek için bankanın düzenlediği kampanyalardan en az altı tanesine katılıyor olmak şartı vardır. Kampanyalara katılım için akıllı telefona bankanın mobil şube uygulaması indirilerek güncel kampanyalar incelenebilir. Ayrıca Garanti BBVA internet sitesinden de kampanya takibi yapılabilir.

Bonus Kredi Kartına Nasıl Başvuru Yapılır?

Garanti BVVA bankası bonus kredi kartı başvuruları şubelerden, internet bankacılığından, sms ile, telefon bankacılığından yapılabilir. Akıllı telefonlar aracılığıyla tek tuşla başvuru işlemi tamamlanabilir. Banka şubesine gitmeden bonuslu olabilmek için internet sitesinden telefon numarası ve TC kimlik numarası ile başvuru işlemleri tamamlanır. Telefon üzerinden görüşme yapmak isteyen kullanıcıların müşteri temsilcisi beni arasın seçeneğini işaretlemeleri yeterlidir. Başvuruları 5 dakikada tamamlamak mümkün olup yapılan başvuruya ait onay telefona gelecektir. Kredi kartı başvurusu sonrasında kartın elden teslim alınmasını beklemeden sanal kart ile de alışveriş yapılabilir. Bunun için kişiye özel olarak verilen kredi kartı bilgileri kullanılır ve bu bilgilerin saklanması gerekir.