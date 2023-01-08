Cumhurbaşkanı Seçimden Önce Emekliye Ödeme Olacak Dedi! Emeklilere Ödemeler Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuruda, emeklilere, seçimden önce yeni bir ek ödeme verileceği haberi verildi. Emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kredi kampanyasına katılacak olan tüm vatandaşlara, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru gerçekleştirmeleri durumunda kredi ödemeleri verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, şubelere gitmeden de işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedirler.

DEVLET DESTEKLİ OLACAK!

Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanabileceğiniz bu kredi kampanyalarına 3 ay içerisinde başvuru yapan tüm emekliler emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden almaları durumunda ödeme alabilmektedirler.

Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız sizler de Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan bu kampanyaya 50000 TL olarak başvurunuzu gerçekleştirebilir eğer uygun görülürse daha yüksek limitlerde kredi alabilirsiniz. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız ve aynı gün içinde işlemlerinizi hızlı birşekilde yapabilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarınızı yutarak kullanacaksınız. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalara aynı zamanda ihtiyaç kredisi olarak kredinizi başvurularınızı internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor.

İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştiriyor. 5 dakika içerisinde internet üzerinden kredi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka müşterisi olmanız durumunda kredi ödemelerinizi yapabilirsiniz. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi yapabildiğiniz gibi tüm işlemleri aynı zamanda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de yapabiliyorsunuz.