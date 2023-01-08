10 Ocak tarihine kadar ödeme alın! 10 Ocak tarihinde kadar ödemeler hesaplara yatacak!

10 Ocak tarihine kadar ödeme alacak olan vatandaşları, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından yeni bir ödeme haberi verildiği açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara, başvurularını gerçekleştirmeleri halinde bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanmaktadır.

10 OCAK TARİHİNE KADAR!

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan herkesin, başvurularını gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara katılabilmeleri için öncelikli olarak banka müşterisi olması ve daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olması gerekiyor.

KAMU BANKALARI BAŞLATTI!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, şubelere gitmeden de işlemlerinizi internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolay birşekilde yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecektir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirerek başvurularını yapacak olan kişilere hızlı bir şekilde işlem sonucu verilecek, onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak, kullandırılacak.

EMEKLİYE VE ÇALIŞANLARA AYRI LİMİT

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 10 Ocak tarihine kadar yapmış olduğunuz tüm İhtiyaç kredisi başvurularında özellikle emekli olan vatandaşlar, 100000 TL, sigortalı olarak çalışan kişilere ise 50000 TL gelir belgesiz ödeme verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitesine giriş yaparak, kampanya detayları hakkında bilgiler alabilir başvurunuzu buradan gerçekleştirebilirsiniz. bankaların şubelerine giderek de kimliğinizle birlikte, işlemlerinizi yapabilir ve ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.