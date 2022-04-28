Cumhurbaşkanı Resmen İlan Etti! Temmuzda Asgari Ücret 6000 TL Olacak Mı?

2022 senesinin başında asgari ücrete %50 oranında zam yapılmış ve böylece net bir şekilde 4253 TL olmasına karar verilmişti. 2022 senesinin ilk 4 aylık periyodu göz önünde bulundurulduğunda ise enflasyon rakamlarının yükselmesi ile beraber asgari ücret adeta eriyip gitti. Bu nedenle vatandaşlar, seslerini hükümete duyurmak amacıyla harekete geçti. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan çeşitli açıklamalarda asgari ücrete Temmuz ayı içerisinde ekstradan bir zam yapılıp yapılmayacağı kuzusu ile ilgili birbirinin tam zıttı sayılacak çeşitli açıklamalar geldi.

Asgari ücrete temmuzda zam yapılacak mı?

Enflasyon rakamları nisan ayı açısından bakıldığında yüzde 61 biçimde bir rakam ile vatandaşların karşısına geldiğinde asgari ücret tamamen eridi. 2022 senesinin başlarında gerçekleştirilen asgari ücretteki %50 oranından çok daha fazla yapılan zam oranı resmen boşa gitti. Bu dönem içerisinde devlet ile siyasetin gündeminde asgari ücrete temmuz ayı içerisinde zam yapılıp yapılmayacağı sunusu yer almakta.

2022 Temmuz asgari ücret zam istemenin yolları neler?

Ak Parti grup başkanvekili Cahit Özkan bir keresinde yapmış olduğu açıklamada asgari ücrete zam yapılabileceğini söylemişti,

AK Parti kurmaylarından Numan Kurtulmuş yapış oldu bir açıklamada asgari ücrete ek bir zam yapılacağı ile alakalı fikir söylemişti,

Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Saffet Sancaklı yapmış olduğu bir açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüş halinde olduklarını ve temmuz ayı içerisinde asgari ücrete bir zam yapılacağını söylemişti,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ekstradan bir zam yapılmasının mantıksız olacağını zaten %50 oranında bir zam yapıldığını söylemişti,

Son noktayı koyması beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise vatandaşları hayat pahalılığı denilen durum ile mağdur etmeyeceklerini ve böylece anormal bir durum ortaya çıktığında elbette asgari ücrete müdahale edip çeşitli çalışmalar yapabileceklerini söylemişler. Böylece kulislerde dolaşan haberlere göre asgari ücretin 6000 TL olması gibi bir rakam söz konusu.