Bayram İçin Derdiniz Paraysa, TEB Bankası Hemen Çözüyor! 50.000 TL Şip Şak Ödeme Verileceği Açıklandı!

Bayrama parasız girecek kişilere 50.000 TL'ye kadar ödeme verecek olan TEB Bankası yapmış oldu Son dakika kampanyasında cep telefonunuz üzerinden SMS atarak sizlere hızlı bir şekilde nakit onay vereceğini açıkladı. Teb Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecek. 50000 TL kadar kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde banka 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli olarak sizlere kredi ödeme tablosu oluşturulacak bir kredi kampanyası hazırladı. Banka kredi puanınıza göre, kredinin faiz oranlarından yararlanacağınız bu işlemleri yapabilmeniz için en düşük kredi puanı, 1300 ve üzerinde olması gerekiyor.

TEB bankası kredi başvurusu 50.000 TL

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, TEB Bankası üzerinden cep telefonunuz aracılığı ile SMS atabilir ve nakit kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu için kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak gönderebiliyorsunuz. Başvurunuzu yaptıktan hemen sonra sizlere değerlendirme sonucu cep telefonunuza gelecek bu onaylanan tutar var ise en yakın banka şubesine giderek kredi kullanım işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlara başvuruları sonucunda kredi imkanı sunan bu banka ayrıca SMS ile yaptığı kredi kampanyasının resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da veriyor.

Size yakın banka şubesine giderek ihtiyaç kredisi kampanyası hakkında detaylı bilgileri öğrenebilir, banka üzerinden faiz oranlarını sorgulayabilir ve diğer kampanyalara da göz atabilirsiniz. Verilecek olan bu krediler, bireysel ihtiyaç kredisi olarak verildiği için sigortalı olarak çalışan kişilerden işyerlerinde 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olmasına, banka tarafından isteniyor. Emekli olan kişilerde ise emekli maaşlarını bu banka üzerinden alması durumunda ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. Emekli maaşı üzerinden sadece polemiklerde değil, daha yüksek limitlerde de hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi kullanabiliyorsunuz.