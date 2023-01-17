Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Emekliye Zam Müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşları ile ilgili iyileştirmelerin devam ettiği, emekli vatandaşları enflasyona yeni düşmesine engellemek amacı ile çalışmalar yapıldığını ifade etti. 2023 yılından itibaren emekli vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vermiş olduğu talimat ile rahat bir nefes alacak. Son dönemlerde ön planda olan zam ve ekonomik sorunlar emekli maaşlarını önemli derecede eritmiş bulunmakta. Günden güne eriyen satın alma gücünü desteklemek için emekli maaşlarını günün koşullarına göre şekillendirildiğini ifade etti. Bu ifadelerin ardından zamlı maaşlarını almak için gün sayan emekliler şimdiden ne kadar alacaklarını merak ediyor. Zor şartlar altında hayatını idame eden emekli vatandaşlar gelecek olan zammı maaşlar ile biraz olsun rahat nefes alacak. Uzun yıllar boyunca çalışma hayatında yer alan vatandaşlar, emeklilik günlerini rahat geçirmek istiyor. Rahat ve kaliteli bir yaşam için ekonomik yönden güçlü olmak gerekiyor.

2023 yılına girdiğimiz şu günlerde emekli vatandaşlar için sevindirici haber veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklileri rahatlatan oranda zam yapıldığını açıkladı. SSK emekli, Bağkur emeklisi ile memur emeklisi günün koşullarına uygun emek zammı alacak. Ekonomik sorunların ön planda olduğu bu dönemde emekli vatandaşları sevindiren haber sonucu vatandaşlar beklenti içine girdi. Ne kadar zam alacakları konusunda meraklı bekleyiş devam ediyor.

Emekliler Derneği Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a emekli vatandaşlara verilecek olan zammın asgari ücret ile aynı olmasını istedi. Bu isteğini mektup ile dile getiren başkan beklenti içerisinde olduğunu bu isteğin kabul edilmesi halinde emekli maaşlarının önemli tutarlara çıkacağı tahmin ediliyor.

Emekli vatandaşlara tarafından yapılan zamların haricinde, merak ettikleri diğer konu Ocak ayında verilecek olan yılbaşı ikramiyesidir. Onaylanması meclisten henüz geçmeyen yılbaşı ikramiyesinde durum henüz netleşmiş değil. Ödeme yapılması konusunda net bir durum söz konusu değil. Yapılan zamların maaşlara ne kadar yansıtıldığı ödemelerin yapıldığı gün belli olacak. Emekli ikramiyeleri için güncelleme yapılıp yapılmayacağı netlik kazanmadı.