EYT'li olan milyonlar bunu bekliyordu! Primi tamamlamak isteyenler dikkat! ödemeler değişti kim, ne kadar yatıracak?

Borçlanma imkanı olmayanlardan çalışmayanların yardımına isteğe bağlı sigorta yetişiyor. Şoförlük, bakıcılık, ev temizliği ve part-time iş yapanlar da eksik günleri tamamlayabiliyor. Prim tutarları yeni asgari ücretle birlikte değişti. İşte emeklilik için ödenecek tutarlar...

EV KADINLARINA FIRSAT

Ev kadınları ve primi eksik olanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada prim en düşük 3 bin 202 lira 56 kuruş oldu. 18 yaş üstü olan, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar bu imkandan yararlanabiliyor. Bu şekilde ödenen primler Bağ-Kur kapsamında sayılıyor.

EVDE ÜRETENLER

Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar ile esnaf muaflığından yararlanan kadınların ödeyeceği isteğe bağlı sigorta primi de aylık 3 bin 202 lira 56 kuruşa yükseldi. Evde ürettiği el emeği ürünlerini satanlar vergi muafiyetinden yararlanırken, sigorta primini yatırarak emekli de olabiliyor.

BORÇLANMA İMKANI DA VAR



Aralık’ta başvuranlar doğum, askerlik borçlanması için en az günlük 69,02, aylık 2 bin 70 lira 72 kuruş öderken, bu aydan itibaren başvuranların yatıracağı tutar değişti. Bu ay borçlanma başvurusunda bulunanlar borçlanmaya günlük en düşük 106,75, en yüksek 800,64 lira ödeyecek. 1 aylık borçlanma için de en az 3 bin 202 lira ödenmesi gerekecek. Kadınlar doğumdan sonra çalışmadıkları süreyi (en çok 2 yıl) borçlanabilirken, en çok 3 çocuk için bu imkandan yararlanıyor. Doğumların da sigortalı olduktan sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Askerlik borçlanması ise sigortalı olmadan önce yapılmışsa sigorta başlangıcını erkene çekip prim gün sayısını artırıyor. Sigortadan sonra askerlik yapılmışsa yapılacak borçlanma sadece prim kazandırıyor.

BAKICILAR, TEMİZLİK YAPANLAR NE ÖDEYECEK?

Bakıcı, temizlikçi gibi ev işlerinde aynı işverenin yanında ayda 10 günden az çalışanlar da primini kendi ödeyebiliyor. Emekli olmak isteyenlerin bu kapsamda ödeyeceği aylık prim tutarı yeni asgari ücretle birlikte 3 bin 252 lira 60 kuruş oldu. Eksik günlerini bu şekilde 30 güne tamamlayanların primleri 4/1-a (SSK) kapsamında sayılıyor.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR DİKKAT!

Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenlerin yatıracağı tutar da değişti. Aylık kazanç alt sınırına göre işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler aylık 3 bin 202 lira 56 kuruş, işsizlik sigortası primi ödeyecekler de 3 bin 502 lira 80 kuruş üzerinden gün sayısına göre ödeme yapıyor.

ŞOFÖRLER DE TAMAMLAYABİLİYOR

Taksi, dolmuş ve toplu taşıma araçlarında çalışanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar, eksik primlerini tamamlayabiliyor. İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler en az 3 bin 252 lira 60 kuruş prim yatırıyor.

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