Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Başvurular başlıyor. Merak edilen konular hakkında talimat verildi. Esnafa müjdeler geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada merak edilen konular ile ilgili talimatlar verildi. Esnafa müjdeler geliyor. Ekonomik sıkıntılar yüzünden işleri zora giren esnafa yardım sağlanacak. Karşılıksız olarak verilecek olan destekler için başvurular başladı. Başvurular bir ay süre ile devam edecek. E devlet üzerinden yapılacak başvurular meslek kodlarına göre yapılacak. Başvurularda sorun yaşayan kişiler konu hakkında detaylı bilgi için esnaf odalarından bilgi alabilir. Başvurusu uygun bulunan kişilerin banka hesaplarına destek ödemesi yapılacak.

5 Bin TL Tutarında Destek Alacaklar

Hibe desteğinden, başvuru tarihinden itibaren Gelir Vergisi mükellefi olan esnaf ve sanatkârlar ile birlikte gerçek kişi tacirler de faydalanabilecek. Esas faaliyet konuları üzerinden faydalanacak hibeler bir kez verilecek. İki ayrı grup halinde ödeme yapılacak. Birinci gruba dâhil olanlar kahvehane, çay bahçesi, katin vb. yer alıyor.

3 Bin TL Tutarında Destek Alacaklar

3 bin TL’den tutardan faydalanacak olanlar ise ikinci grupta yer alıyor. Bu grupta yer alanlar, tamirat işleri ile uğraşanlar, oto yıkamacı, müzisyen, kalaycı pazarcı gibi birçok grubu kapsıyor. Esnafa yönelik deva destekler büyükşehir ile diğer şehirlerarasında tutar olarak fark ediyor. Bakanlık tarafından belirlenmiş olan birinci ve ikinci grupta yer alan kişiler başvuru yaparak destekten faydalanabilir.

Bunun yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanan mali nitelikteki desteklerden faydalananlar da grubu dâhil durumda. Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden ekonomik faaliyetler ile hangi grupta yer alındığı ve alınacak destekler ile ilgili detaylar görülebilir. Yapılan ticari faaliyet hangi grup içerisinde yer alıyorsa, gruba atanmış tutar üzerinden desteklerden faydalanabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamalar ışığında başvurunuzu yaparak karşılıksız destekten faydalanabilirsiniz. Başvuru yapılması dâhilinde elde edilecek destek tutarı kişinin bankadaki mevduat hesabın aktarılarak kullanıma hazır hale getirilir. Yapılacak olan başvurular meslek kodlarına göre yapılacaktır.