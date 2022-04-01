Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklama! 36.000 TL kamu bankaları hesaplara yatıyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, Ziraat Bankası başta olmak üzere, VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, 36.000 TL devlet destekli olarak nakit kredi kullanabilecek.

36.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması durumunda hızlı bir şekilde kimlik numaraları üzerinden sorgulamaları gerçekleştirerek, kredi başvurusunda bulunabileceklerdir. 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturacağınız bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı sizlere, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT Bank sunacaktır. Emekli olan vatandaşlar ile sigortalı olarak çalışan kişiler için başlatılan bu kampanyada, ekonomik sıkıntı yaşayan kişilerin başvurularını gerçekleştirerek, hemen hesaplarına devlet destekli olarak düşük faiz oranları ile kredi ödemeleri, yatacak. Kampanya duyurusu sonrasında vatandaşların merak ettiği konulardan birtanesi ise başvuru nasıl yapılacak?

Başvuru

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden alacağınızdan kredi başvurusu için hızlı bir şekilde işlem yapacak olan kişiler internet sitesine giriş yaparak buradan nakit kredi kullanabilecek. Örneğin, Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankasının resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu düzgün olarak doldurması gerekiyor. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında başvuru formunda yazmış olduğunuz cep telefonuna kredi sonucu gönderilmektedir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alan vatandaşlara 36 ay vadeli 36.000 TL kredi kullandırılmaktadır.

Düşük faiz oranları ile kredi kullanacak olan kişilerin başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda emekli olmasıyla birlikte daha yüksek limitlerde düşük faizli Masrafsız ve gelir belgesiz kredi alacağını söylemek istiyoruz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirerek, 36000 TL nakit kredi kullanabilirsiniz. Daha önce bankalardan ihtiyaç kredisi kullandıysanız ve düzenli ödemeler yaptıysanız daha yüksek limitlerde de hem ihtiyaç kredisi, hem de borç transferi kredisi alma imkanınız bulunmaktadır.