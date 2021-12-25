Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kur Sonrası Bankaların Faizsiz Nakit Vereceğini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa bir süre önce; Kurun vatandaşların bankalardaki mevduatlarının üzerine çıkması durumunda ortaya çıkacak olan zararın karşılanacağına dair yaptığı açıklama ardından döviz kurlarında düşüş gözlenmişti. Hükümetin ekonomi yönetimindeki bir diğer hamlesi ise devlet bankaları eliyle yapıldı.

Döviz kurlarında gözlemlenen düşüşe rağmen kurdaki düşüşün özel bankaların kredilere koydukları faiz oranlarında yansıması görülmedi. Kurda düşüş yaşanmış olsa bile halihazırda elinde toplu para bulunmayan vatandaşlar; Ev, araba gibi harcamalarında ve yine belli bir miktar paraya ihtiyaç duyulacak işlerinde kullanmak durumunda kaldıkları kredileri hala aynı faiz oranlarından almaya devam ediyorlar.

Bu durumda kurdaki düşüşün bankaların kredi faizlerine yansıtılmasını sağlamak üzere müdahale hükümetten geldi. Hükümetin devlet bankaları aracılığıyla kredi faizlerine yaptığı müdahale kapsamında Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank vatandaşa yeni faizsiz krediler açtı. Hükümetin bankaların kredi faizlerine bu beklenen müdahalesini yine devlet bankalarının konut kredisi ve ticari kredilerinin faizlerinde yaptıkları indirimler destekler nitelik taşımakta.

DevletBankalarınınFaizsizOlarakSağladıklarıKredilerNeler?

Her vatandaşın yararlanabileceği faizsiz ihtiyaç kredisiyle Vakıfbank 5.000 Türk Lirası krediyi 6 ay vadeyle faizsiz olarak vermekte. N11.com'dan yapacağınız alışverişlerde ödeme tercihi olarak Vakıfbank'ın sağladığı krediyi seçtiğinizde krediye başvuru yapmış olacaksınız. Vakıfbank; 5.000 Türk Lirası'ndan daha yüksek miktardaki kredilerini ise oldukça düşük faizle vatandaşlara sunuyor.

Bir başka devlet bankası olan Ziraat Bankası'nın hayvancılıkla uğraşanlara yönelik açtığı kredilerde ise 100.000 Türk Lirası hayvan alım kredisi 84 ay vade ile 50.000 Türk Lirası yem kredisi ise 18 ay vade ile sunuldu. Tarım ve Orman Müdürlükleri'nden yapılacak olan başvuru ile alınabilecek kredilere en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Genç girişimcilere yönelik 200.000 Türk Lirası 60 ay vadeli kredi ise yine faizsiz olarak Halkbank tarafından sunuldu. Üstelik krediyi kullanmış olan genç girişimciler krediyi, alındığı günden 1 yıl sonra ödemeye başlayacak. Halkbank'ın sağladığı faizsiz kredi imkanları bununla da sınırlı kalmıyor. Halkbank KOSGEB'in de desteğiyle 30 yaşını doldurmamış olan genç kadın girişimcilere 100.000 Türk Lirasına varan ihtiyaç kredisi veriyor.