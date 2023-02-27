Çocuklu ailelere müjde! Toplam 7800 TL ödeme yapılacak! E- devlet üzerinden online başvurun!

E- devlet üzerinden online başvurun! Çocuklu ailelere müjde! Toplam 7800 TL ödeme yapılacak! Günümüz hayat koşullarının zorlaşması nedeni ile Aile Destek Programı kapsamında yer alan Çocuk Destek Bileşeni getirildi.

Çocuklu ailelere destek ödemeleri hane içinde yer ala çocuk sayına göre belirlendi. 5 ve üzeri çocukları olan ailelere yönelik Çocuk Desteği ödemelerinin detaylarının belirlenmesi sonucunda ödemeler yapıldı.

2023 Çocuk Yardım Parası

Aile Destek Programı içinde yer alan çocuk yardım parası için Aile Bakanı açıklamalar yaptı. 2023 yılı çocuk yardımı yapılacak aileler belirendi ve çocuk deste programında çocuk sayısına göre yardım apara miktarı açıklandı. 1 tane çocuğu olan aileler 350 TL alırken 3 çocuklu olan ailelere 450 TL ödeme yapılacaktır. Çocuklu ailelerden 4 çocuğu olan ailelere 550 TL ile 5 ya da daha fazla çocukları olan ailelere 650 TL ödeme yapılacağı açıklandı. Çocuk destek başvuruları e- devlet üzerinden online olarak yapılmaktadır.

Bu programa yapılan başvuruyla ilgili olan bilgileri detaylı olarak e- devlet üzerinden öğrenilmesi mümkün olmaktadır. Aile Destek Programı sayesinde ihtiyaç sahibi olan ailelere 12 ayık bir dönem içinde kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı adına farklı yardım tutarları ile aylık düzenli olarak destek sağlanacaktır. Online olarak yapılan başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinde de yapılması mümkündür. Başvurular için gerekli olan şartların tam olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

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