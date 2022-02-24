Milyonlarca Kişinin Beklediği Haber Son Dakika Olarak Duyuruldu: 5.000 TL Verilecek!

Milyonların beklediği önemli bir haber son dakika olarak duyuruldu. Banka hesaplarına 5.000 TL yatırılacak. Son dakika kampanyası olarak duyurulan bu kampanyada ise hangi bankaların kampanyaya katıldığı kamuoyuna açıklandı.

Özel ve kamu bankalarının katıldığı son dakika kampanyasında detaylar zaman geçmeden açıklanmaya devam ediyor. Sizler de 5.000 TL ödeme almak istiyor iseniz, Garanti Bankası, İş Bankası ve de Ziraat Bankası bankalarından hesabınız olması halinde zaman kaybetmeden ve banka şubelerine gitmeden başvuru işlemleri yapabileceksiniz, onaylanan 5.000 TL de kendi hesabınıza kolayca yatırabileceksiniz. Nakit ihtiyacında olan kişiler, bu nakit kullanımını 3 ay ertelemeli, 36 ay vade ile kredi imkanını herhangi bir sıkıntı yaşamadan değerlendirebileceklerdir. Garanti Bankası, Ziraat Bankası ile İş Bankası kendi resmi internet siteleri aracılığı ile yaptığı açıklamada 5.000 TL’lik nakit ödemesinden faydalanacak kişilerin, bankalara gitmeden ve de gelir belgesi sunmadan hesaplarına para ödemelerini alabilecekleri açıklandı.

Garanti Bankası

Garanti Bankası’nda banka hesabına sahip olan kişiler, 5.000 TL nakit kredisini kullanabilmeleri için bankanın mobil uygulaması üzerinden işlem yapabileceklerdir. Bu şekilde yapılacak olan başvurularda da banka yaklaşık 5 dakika gibi bir süre içinde sonuç bilgisini iletecek ve de tutar hesabınıza yatırılacaktır. Nakit ödemeyi alacak olan kişiler de bu paranın ödemesini 36 ay vade tercihleri ile 3 ay ertelemeli ödeme ile bu kampanyalardan yararlanabileceklerdir.

Ziraat Bankası

Kamu bankası olarak faaliyet gösteren Ziraat Bankası, banka mobil uygulamasını kullanmakta olan kişilere 5.000 TL’lik olacak şekilde gelir belgesi olmadan onay verileceğini açıkladı. Oldukça uygun faiz oranları uygulanarak 5.000 TL ödeme alacak vatandaşların, banka hesapları var ise hesapları üzerinden alacakları internet şifresi ile giriş yapmaları yeterli olacaktır. Bu sayede başvuru işlemleri yapılabilecek ve de onaylanan tutar, hemen hesaba yatırılabilecektir.

İŞ Bankası

İŞ CEP uygulaması üzerinden 5.000 TL verecektir. İş Bankası’nın mobil uygulamasını kullananlar, 36 aylık vadeye varan seçeneklerle 3 ay ertelemeli olarak bu krediyi kolaylıkla kullanacaklardır. Nakit ihtiyacı olan kişiler banka şubelerine gitmeden uygulama üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Nakit ihtiyacı yaşayan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak, 36 ay vade ile kredi başvurusunu 7 gün 24 saat mobil uygulama üzerinden yapabileceklerdir.