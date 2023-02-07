Cumhurbaşkanı İmzayı Attı! Emeklilere 40.000 TL ödeme 3 banka tarafından verilecek

Emekli olan vatandaşlar için verilecek olan kamu bankalar, acil ile birlikte ihtiyaç kredisi 40000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak daha önce kredi almış ve emekli maaşı bu bankalar üzerinde olan kişilere verilecektir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz kampanyalar, sizlere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak sunulacaktır. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz bu kredilerden yararlanmak isteyen tüm vatandaşlara 40000 TL'ye kadar kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden maşa almanız yeterli...

Emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşları emekli maaş hesabı aracılığıyla birlikte kredi ödemesi gerçekleştirecek olan bu bankalar kredi ödemelerini 5 dakika içerisinde hesaplarınıza yatar ve kullandırmaktadır. Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları Vakıfbank ve Halkbank üzerinden devlet destekli 40000 TL'ye kadar internet bankacılığı uygulamaları üzerinden verilecek olan bu kredilerden yararlanacak olan tüm vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda hızlı bir şekilde işlemleri gerçekleştirmektedir. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi yapabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan tüm vatandaşlara bankalar, belirtilen politikalar dahilinde, ödemeler vermektedir.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvuru yapabileceğiniz ve mobil uygulamaları kullanarak da devlet destekli kredi alabileceğiniz bu kampanyalardan yararlanacak olan tüm emeklerini, istedikleri zaman, Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden şubelere giderek tek kimlikleriyle birlikte emekli kredisi alabileceğini söyleyebiliriz. Daha önce hiçbir şekilde bankadan kredi kullanmamış olan vatandaşlara maaşlarının 20 katına kadar kredi, ödemelerde verilmektedir.