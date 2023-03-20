Cumhurbaşkanı İmzayı Attı: Bugünden Sonra Başvuru Yapanlara Hibe Ödeme Verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde köyde yaşamak isteyeceklere çok memnun edecek bir hibe destek programı kullanıma sunuldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalar neticesinde üniversitelerin veyahut liselerin ilgili bölümlerinden mezun olan vatandaşlara yönelik köye yerleşecek olanlar için hibe desteği sunuluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu yapacağı hibe sayesinde tarım alanlarının verimliliğini ve istihdamlaştırmak hayvancılıkla ilgili üretime katkıda bulunmak oluyor. Bu sebepten dolayı tarım ve ondan bakanlığı köye tekrardan dönmek isteyen vatandaşlara yönelik olarak hibe desteğini kullanıma sundu.

Hibe Desteğinden Nasıl Faydalanılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından köye yerleşmek isteyen vatandaşlara yönelik verilecek hibe programında hangi şartlar yer alıyor vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Bunun için köyde yaşamayı taahhüt etmek başta gelen şartlar arasında.

Aynı zamanda tarım ve orman bakanlığınca üniversitelerin ya da liselerin belirli bölümlerinden mezun olan vatandaşlara yönelik olarak hibe desteği sunulacak. 250.000 TL hibe desteği özellikle de genç vatandaşları oldukça heyecanlandırdı ve merak içerisinde araştırmalarda başladı. Hibe desteğini almak için sadece kırsalda yaşamayı taahhüt etmek yeterli mi yazımızda bulabilirsiniz.

Şehirde yaşayan vatandaşları cezbedecek bir proje olan 250.000 tutarındaki hibe desteği herkesin işlerini kabarttı. 2023 kırsal kalkınma projesi kapsamındaki uzman eller projesi gereğince salda ya da mahallelerde yaşayan veyahut da bundan sonraki hayatını yaşamaya taahhüt eden vatandaşlara yönelik olarak destek verilecek.

Bunun için sadece kırsalda yaşamak yeterli değil aynı zamanda liselerin ve üniversitelerin ormancılık tarım hayvancılık gıda ve su ürünleri alanında eğitim vermekte olan üniversitelerin fakülte ya da meslek yüksekokullarında bulunanlara verilecek. Aynı zamanda Milli Eğitim’e bağlı olarak bulunan hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı tarım bölümü laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi gibi bölümlerde de eğitim alan vatandaşlara yönelik 250 bin TL hibe desteği sunulacak.

Tarım ve orman bakanlığı tarafından sunulan uzman eller projesi gereğince kırsal alanda ekonomik döngünün arttırılması için bu şekilde bir adım atıldı. Projeyi ise gençlerden ve yeni mezun olan kişilerden talebin yüksek olacağı bekleniyor.