Faiz Uygulamadan, Kefil ve Evraka Gerek Kalmadan 90 Gün Ertelemeli Kredi İmkânı…

Faiz uygulanmıyor, kefil ve evraka gerek duyulmadan kredi almak isteyenlere 50 bin lira tutarlı kredi imkânı. Üstelik ilk ödemede 90 gün erteleme imkânı da mevcut. İşte krediler ile ilgili merak edilenler…

Faizsiz kredi imkânı bankalarda başladı. Katılım bankaları üzerinden kredi kullanılabilecek. Kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyenler kredi kampanyaları ile ilgili araştırmaları devam ederken, bankalardan yeni kredi kampanyası başlatıldı. Uygun kredi kampanyaları başlatan bankalar, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenlere uygun kar payı oranları ile faizsiz kredi sunuyor. Katılım bankalarından gelen bilgilere göre helal kredi kullanabilirsiniz. Helal kredi kullanmak isteyenler haberimizi okuyabilir…

Bankaların son dönemlerde yapmış oldukları kampanyalarda en çok tercih edilen sıralamasında yer alan katılım bankaları, belirlenen şartlara uygun olan kişilere hemen onay veriyor. Kredi başvurusunda bulunulduğu zaman faizli olarak kredi kullanımı gerçekleşir. Fakat faizin haram olduğu birçok kişi tarafından bilinmektedir. Faizli kredi kullanmak istemeyen vatandaşlar katılım bankaları üzerinden faizsiz olarak kredi kullanabilir. Bunun için faizsiz bankacılık işlemleri yürüten ve İslami şartları ön plana çıkaran katılım bankaları faizsiz kredi imkânı sunuyor.

Kredi başvurusunda faizsiz kredi imkânı sunan bankalar arasında Albaraka Türk, Türk Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası ile Ziraat Bankası ve Vakıfbank yer alıyor.

Katılım Bankalarından Faizsiz Kredi

Katılım bankaları arasında yer alan Türkiye Finans Katılım Bankası, vatandaşlara alınacak tüm kredilerde faizsiz işlem yürütüyor. 50 bin liraya kadar aynı gün içinde kredi kullandırılabiliyor. Banka şubelerinden işlem yapmak isteyenler kimlik ve gelir belgesini yanında bulundurmaları gerekir. Banka şubesinden başvuru yapılabildiği gibi online olarak da kredi başvurusu yapmak mümkün.

Faizsiz kredi imkânı sunan bir diğer katılım bankası Albaraka Türk üzerinden de işlem yapılabilir. Kredi başvurusu için en yakın banka şubesine giderek 100 bin lira tutarlı 36 ay vadeli kredi için işlem yapılabilir. Emekli vatandaşların emekli maaşlarını banka üzerine taşıyarak faizsiz kredi imkânından faydalanabilir. Hac ve umre için de kredi kullanılabilir.