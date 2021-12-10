Cumhurbaşkanı Gece Duyurdu, Asgari Ücret Ne Kadar Olacak Söyledi, En az Asgari Ücret Rakamı Yüksek Olacak

Son zamanlarda gelen zamlar ile birlikte, geçim derdine düşen asgari ücretli çalışanlar, Ocak zammını dört gözle bekliyorlar. Dün 3.oturumu yapılan ve 3100 TL olacak gibi haberleri çıkan asgari ücret ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Son günlerin en çok merak edilen olaylarından olan asgari ücret zammı ile birlikte ne kadar olacak herkes araştırıyor.

2021 yılındaki verilere bakılarak Ocak ayında geçen sene 13 milyona yakın vatandaşımız asgari ücret alıyordu. 2022'de de bu kişilerin zam oranları hakkında araştırma yaptıklarını görüyoruz. TÜİK ve enflasyon oranlarına göre verilecek asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, en düşük 4000 TL asgari ücretin olması gerektiğini ve buna göre çalışmaların yapıldığını söyledi. Ayrıca geçen gün katıldığı TV programı ile de asgari ücret zammı ve emekli zammı ile konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zam oranlarının daha önce yapılmayan bir zam oranı olacağının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu şekilde demeçler verdikten sonra gözler zamların ne kadar olacağına çevrildi.

Ülkemizin son zamanlarda yaşadığı ekonomik sıkıntı tüm vatandaşları zora sokuyor. Özellikle döviz yükseldikçe ithal ettiğimiz ürünler pahalı oluyor, bu da alma gücünü düşürüyor. Hayat pahalı olmasından dolayı şu an alınan asgari ücret yetmiyor. Yapılan araştırmalara göre de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın dediği gibi asgari ücretin en az 4000 TL olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca emekli olan kişiler içinde yeni haberlerin olduğunu söyledi. Emekli maaşlarına da güzel bir zam yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Ocak ayı zamlarının 3 Ocak'da belli olacağını açıkladı. Zamlı maaşlarını emekliler ve memurlar Ocak ayında almaya başlayacak.

Enflasyon konusunda çalışma yapan diğer kurumlar her ne kadar net asgari ücretin 5 bin TL olması gerektiğini söylese de Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre net 2825 TL olan asgari ücretin, en fazla %30’luk bir artış yaşayacağı tahmin ediliyor. Detayları yakından takip etmeye devam ediyoruz...