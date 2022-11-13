Pazartesi-Salı ve Çarşamba Günü TC Kimlik Numarasına Göre 12000 TL Ödeme Yapılacak!

Pazartesi salı ve çarşamba günü kimlik numaranız üzerinden 12000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi hemen yapabilirsiniz. Başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için kredi kampanyası başlatan QNB Finansbank, yapmış olduğu bu kampanyada kendi bankasında hesabı olan tüm vatandaşlar için gelir belgesiz 12000 TL kredi ödemesi yapacağını açıkladı.

Gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelen QNB Finansbank, yaptığı bu yeni kredi kampanyasıyla birlikte başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için düşük faiz oranları ile birlikte bireysel tüketici kredisi kullandırmaktadır.

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak da şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Tc kimlik numaranıza 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onay alacağınızı ve hangi faiz oranlarından yararlanacağınızı görebilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için banka kredi puanı da 1400 ve üzerinde olması isteniyor.

Bankalarda daha önce kredi ve kredi kartı kullanmış olan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanabilecekleri bu kampanyalar üzerinden destek kredilerinden faydalanabileceğini de söylemek isteriz. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi yapabileceğiniz kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşların özellikle bireysel müşteri olup, emekli olmaları durumunda maaş müşterisi olması durumunda Finansbank, daha yüksek limitlerde kredi kullandırma'nıza olanak sağlayacaktır. Emekli maaşınızı, Finansbank şubelerine taşıdıktan sonra diğer bankadaki olan kredi kartı ve kredi borçlarınızı ödemek için başvuru yapabilirsiniz.