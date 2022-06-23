Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Onayından Geçti! Emekli Vatandaşlara 5 000 TL Üzerinde Nakit Verilecek…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan çalışmaya göre emekli vatandaşlara 5 bin lira tutarında nakit ödeme yapılacak. Son dakika haberinin detaylarını okuyabilirsiniz…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmış çalışmada, emekli vatandaşlara 5 bin lira ve üzerinde nakit ödeme yapılacak. Ödemeler hemen hesaba aktarılıyor. Ekonomik noktada sıkıntılar yaşayan emekliler için sevindirici haber devlet destekli olarak ödenecek.

5 bin TL ile üzerinde verilecek olan çalışmada, emekliler nakit ihtiyacı hissettiklerinde bazı koşulları yerine getirmeleri durumunda bu kampanyadan faydalanabilecek. Nakit kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşlar belirlenen koşulları yerine getirmeleri halinde başvuru işlemlerini yapabilecek. Emekli maaşlarını Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden almaları gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmış ve devlet destekli bir şekilde sadece emekli vatandaşlara verilecek olan nakit ödemede en yüksek limit 50 bin lira olarak belirlendi. 36 aylık vadenin bulunduğu ihtiyaç kredisinde emekli vatandaşların yüzü gülecek.

5 bin TL ve daha da üzerinde nakit kullanacak olan emekli vatandaşların şayet kredi notları düşük ise yine bu kampanyadan faydalanabilecek. Sadece avukatlık ve icralık durumu söz konusu ise bu gibi durumlarda kampanyadan faydalanma söz konusu olmayacak.

Şayet bankalardan dolayı avukatlık ya da icralık bir durum söz konusu ise, başvuru işlemi yapmadan önce kara listede bulunan tüm borçların kapatılması gerekir. Tüm borçlar kapatıldıktan sonra en yakın banka şubesine gidilerek ve emekli maaşı hesabı üzerinden başvuru işlemlerini yapmak mümkün.

Başvuru işlemleri gerçekleştirdikten sonra, şayet cep telefonuna mesaj gelmemiş ise kullanmak istediğiniz kredi ile ilgili onay alınıp alınmadığını müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek öğrenmek mümkün.

Kamu bankalarının emekli vatandaşlara sundukları kampanyada, ihtiyaç kredisi olarak kullanmak isteyen emekli vatandaşlar için 50 bin liraya kadar onay veriliyor. Bunun yanı sıra 36 aylık vade seçeneği de sunuluyor. Geri ödeme aşamasında ise müşterilere ilk ödemede 3 aylık bir erteleme fırsatı da sunuluyor.