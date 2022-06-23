Ayda 208,58 TL Ödemeli Nakit Kredi Kampanyasını Duyuran Vakıfbank, 1 Gün İçinde Onay Vereceğini Açıkladı

Devlet bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, düşük faizlerle kredi vermeye devam ediyor. Kişilerin ödeme gücüne sürekli kredi paketleri hazırlayan Vakıfbank, yeni yaptığı bu kredi kampanyasında başvuru yapacak olan kişilere, uygun faizlerle kredi imkanı sunuyor. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar kredilerinin aylık ödemeleri 209 TL olacak şekilde yeni bir bireysel kampanya hazırlandı. Başvuru yapacak olan kişiler, banka müşterisi olması durumunda veya internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları durumunda 5000 TL ödeme alacaklardır.

1.91 Faiz oranları ile 5000 TL kredi kullanmanız durumunda 209 TL aylık ödemeli kredi başvurusunu Vakıfbank üzerinden yapabilirsiniz. Vakıfbank kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyenlere, hemen değerlendirme yapılacak ve 1 gün içinde kredi ödemesi vatandaşa yapılacaktır.

Kredi başvuru şartları...

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, uygun faizlerle kredi almak istiyorsa, bankanın kredi politikalarına uygun olması gerekiyor. Bu politikalar şu şekilde..

Kredi alacak kişinin bankadan kredi alabilmesi için yaşı 18 üzerinde olması gerekiyor.

TC vatandaşı olacak ve geliri olacak.

Sigortalı olarak çalışan kişiler, 6 aylık sigortası olması gerekmekte,

Emekli olan kişi emekli maaşı bu bankadan alması gerekiyor.

Emekli ve çalışan kişiler bireysel kredi almak istiyorsa, diğer bankalardaki ödemelerinde de sorun olmaması gerekiyor.

Bu şartlar dahilinde kredi alabileceksiniz.

Kredi Başvurusu...

Vakıfbank kredi başvurusu banka şubelerinden, vakifbank.com.tr adresindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak, banka internet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden, Müşteri hizmetlerinden ve Vakıfbank ATM'si üzerinden işlem yapabileceksiniz. Başvurunuzu yaptığınızda kredi notu ve banka kredi sicili sorgulaması sonrasında ne kadar onay alacağınızı görebileceksiniz.