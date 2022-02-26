Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Onayından Geçen Çalışmaya Göre Emekli Vatandaşlara 5000 TL Üzerinde Nakit Verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını taşıyan çalışmaya göre emekli vatandaşlara 5000 TL üzerinde nakit, hesaplarına yatacak. Emekli yurttaşları sevinçten havalara uçuracak haber, devlet destekli bir şekilde verilecek.

5000 TL ile üzerine rakip kampanyası şeklinde çalışmalara başlandı. Emekli vatandaşlar, 5000 TL ile daha da üzerinde nakit kullanmayı istemeleri halinde bazı koşulları yerine getirmeleri gerekir. Özellikle de bu nakit kampanyasına başvuru işlemlerini gerçekleştirecek emekli vatandaşların, emekli maaşlarını Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden almaları gerekir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onaylı ve devlet destekli bir şekilde yalnızca emekli olan yurttaşlar açısından verilecek olan 5000 TL üzerindeki nakit ödemelerinde en yüksek limitin 50.000 TL olduğunu ve 36 aylık vade seçeneği şeklinde bir ihtiyaç kredisi kampanyası olduğunu söylememiz de fayda olacaktır.

5000 TL ve daha da üzerinde nakit kullanacak olan emekli vatandaşların kredi notlarının düşük olmaları durumunda dahi daha önce bu bankalardan kredi kullanılmış ise dahi onay alacaklarını söylemek mümkündür. Yalnızca avukatlık ve icralık olan emekli vatandaşlar, bu kampanyalardan faydalanamaz.

Eğer ki bankalardan dolayı avukatlık ya da icralık bir durum mevcut ise kara liste müşterisi grubuna dahil iseniz başvuru işlemlerini gerçekleştirmeden önce kara listedeki bulunan bütün borçlarınızı kapatarak en yakın banka şubesine gitmek ve daha sonrasında ise emekli maaşı hesabı üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerini yapabilirsiniz.

Devlet destekli olacak şekilde emekli vatandaşlara sunulacak 5000 TL ve üzerindeki nakit kampanyalar açısından emekli vatandaşlar, Ziraat Bankası, Halk Bankası ile Vakıfbank üzerinden emekli maaşlarını almaları halinde bankaların resmi internet sayfalarına girerek buradan nakit kredi açısından başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek ve sonucunu da anında cep telefonuna gelecek olan bir mesaj ile öğrenebilecek.

Başvuru işlemleri gerçekleştirdikten sonra eğer ki cep telefonuna mesaj gelmemiş ise kredi kullanmak amacıyla onay alıp almadığınızı bankanın müşteri hizmetleri temsilcisi numarasını arayarak da öğrenmeniz mümkündür.

Kamu bankalarının sundukları Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekli vatandaşlar için 50.000 TL'ye varan onay verilecek ve 36 aylık vade seçeneği ile tüketicilere bu kredinin geri ödemesi sağlanacak nokta kredinin diğer taraftan en güzel yerlerinden bir tanesi ise ilk taksit ödemelerinin 3 ay ertelemeli olarak kullanılabilmesidir.