Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücrete Temmuz Ayında Ara Zam Müjdesi

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yaklaşırken, AK Parti'nin Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi müjde açıkladı. Elektrikte tüm abonelere Nisan ayından itibaren yüzde 15 indirim yapılacağı müjdesinin ardından, Arefe günü de Karadeniz gazıyla ilgili müjdeli bir haber verileceği açıklandı.

Meclis koridorlarında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde gündemde olan asgari ücrete ara zam konusunda tarih verdi. Buna göre, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konu hakkında açıklama yaparak, "Enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmaz, şu an gündemde değil. Temmuzda eğilim devam ederse yeniden değerlendirilir" dedi.

Bu müjdelerle birlikte, vatandaşlar elektrik faturalarında indirim beklerken, Karadeniz gazı sayesinde de doğalgaz fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor. Ayrıca, asgari ücrete yapılacak olan ara zam da milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Temmuz ayındaki ara zam ile birlikte, asgari ücretin güncel enflasyona uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleriyle birlikte, vatandaşlar elektrik ve doğalgaz faturalarında düşüş, çalışanlar ise asgari ücrette artış bekliyorlar. Temmuz ayı yaklaştıkça, yapılacak olan ara zamın detayları da netleşecek.

Elektrikte İndirim ve Karadeniz Gazı Haberi de Verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada birçok müjde verdi. Elektrik abonelerine Nisan ayından itibaren yüzde 15 indirim yapılacağını duyuran Erdoğan, Arefe gününde ise Karadeniz gazıyla ilgili müjdeli bir haber vereceğini belirtti.

Erdoğan, toplantının ardından Meclis koridorlarında gazetecilerin sorularını yanıtlarken asgari ücrete ara zam konusunda tarih verdi. Cumhurbaşkanı, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bilgin, "Enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmaz, şu an gündemde değil. Temmuzda eğilim devam ederse yeniden değerlendirilir" şeklinde konuştu.